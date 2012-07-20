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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:25 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元因西班牙财政忧虑回落,兑澳元接近纪录低点

* 最近短期利率下跌利空欧元

* 西班牙10年期债券收益率重返7%上方

* 欧元/澳元或继续走低--交易员

路透新加坡7月20日电---欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊于纪录低点附近,对西班牙财政困境的忧虑及投资者对更高受益的追求令欧元走势根基不稳.

西班牙标售公债时需求平平,导致周四其指标10年期公债收益率逾一周来首次升穿7%,市场对该国能否避免要求全面救助的疑虑加重.

欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.2253,仍高于上周在EBS交易平台触及的两年低位1.2162.

欧元兑澳元EURAUD=R持稳于1.1779澳元,接近周四触及的纪录低点约1.1735.

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