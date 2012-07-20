〔东京汇市〕欧元兑美元因西班牙财政忧虑回落,兑澳元接近纪录低点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 最近短期利率下跌利空欧元
* 西班牙10年期债券收益率重返7%上方
* 欧元/澳元或继续走低--交易员
路透新加坡7月20日电---欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊于纪录低点附近,对西班牙财政困境的忧虑及投资者对更高受益的追求令欧元走势根基不稳.
西班牙标售公债时需求平平,导致周四其指标10年期公债收益率逾一周来首次升穿7%,市场对该国能否避免要求全面救助的疑虑加重.
欧元兑美元EUR=跌0.2%至1.2253,仍高于上周在EBS交易平台触及的两年低位1.2162.
欧元兑澳元EURAUD=R持稳于1.1779澳元,接近周四触及的纪录低点约1.1735.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。