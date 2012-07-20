(重发)〔欧元债市〕德债盘初小涨,西班牙援助方案获批料难缓解收益率涨势

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路透伦敦7月20日电---德债期货周五小幅高开,在全球经济状况不佳且欧债危机持续之际,对避险资产的买兴预计会保持强劲.

交易员说,预期中的批准西班牙银行援助方案的结果将无法遏制该国公债收益率涨势.德债FGBLc1盘初上涨6个跳动点至145.20,技术图预示会重新测试纪录高位.

瑞银技术分析师认为,若德债能冲破本周稍早所触及的约145.50高位的技术阻力,则有望上看147.74.

但周五少有经济数据出炉或新债券发行,令交易员难以大举介入,市场成交量料将低迷,一位交易员表示,或许难以发现新的动能.

欧元区财长料于周五上午签署谅解备忘录,批准向西班牙提供最多1,000亿欧元的银行业纾困资金.

市场已普遍预期该协议的达成,此举应难以明显缓解持续的抛售压力,抛压推动10年期西班牙公债收益率升越7%的危险水平.

"我们对在这个节骨眼上增持任何(西班牙债券)曝险仓位持谨慎态度,因利好消息仍未能令西班牙债券与可比德债利差缩窄,"德国商业银行分析师在研究报告中称.

市场越来越认为西班牙的举债成本过高,无法长期维系.很多市场人士相信,西班牙接受全面援助将难以避免.(完)

--编译 隋芬/肖群英;审校 丁琦/白云

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