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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:37 BJT

〔澳洲股市〕小幅收低,疲弱美国数据与欧债问题拉低银行股

路透墨尔本7月20日电---澳洲股市周五下跌0.2%,美国的疲弱经济数据与西班牙金融困境损及银行股.澳洲银行业很依赖海外市场融资.

不过大盘指数本周以来仍攀升2.9%,为今年以来最大周涨幅,受助于本周稍早的升势.

澳股S&P/ASX 200指数今日收低7.6点或0.18%,报4,199.1点.

以资产计第二大银行--澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)在银行板块跌幅最大,下滑1.4%至55.12澳元.(完)

--编译 隋芬;审校 张若琪

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