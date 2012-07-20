苹果新iPad今日在中国大陆低调上市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月20日电---苹果周五在中国市场低调开售新iPad，没有再次上演此前产品首日上市时引发的混乱景象。
在上海和北京苹果专卖店的顾客队伍平静有序，令很多果粉颇感意外，他们过去已经习惯于与黄牛党一道彻夜排长队守候新品。
在上海陆家嘴的苹果专卖店外，IT人士孙旭峰（音）排在共约20个人队伍的排头。“没有排队等候让我感到很意外，我原以为会排长队，所以我提前就到这里来取货，”孙旭峰说道。
苹果采用了在线预订系统，以此来控制到店的人流，避免再现今年1月iPhone 4S上市日的纷乱场面。当时，苹果北京一家专卖店曾被黄牛党扔鸡蛋。
“这个办法就好多了，大家的时间都很宝贵，”33岁的钟姓企业主表示。
市场对苹果产品的需求很旺盛，以至于很多人选择从未获授权的中间商处购买。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。