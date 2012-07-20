〔伦敦奥运〕游泳前瞻：泳池群星汇聚,菲尔普斯不再独领风骚

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月17号电---和四年前在北京不同，菲尔普斯(Michael Phelps)在伦敦将不得不学着和别人分享泳池中的风头。

这一次，菲尔普斯不会再创造新的夺金纪录，他甚至可能会失掉一块或者两块金牌，但是对整个美国队和他的队友们来说，这反而是一个值得庆祝的好消息。

菲尔普斯像海豚一样在泳池里劈波斩浪，并且有着鲨鱼一样掠夺的天性，但是在2008北京奥运会上，他却仿佛是一只观赏鱼。前所未有的获得八块金牌的出色表现，让他成为奥运会上受关注最多的运动员，但是，这种压力也让人感到窒息。

当世界上最优秀的游泳运动员都冲着金牌齐聚伦敦水上运动中心的时候，菲尔普斯的一举一动依然会被置于显微镜下，但是这一次，他显然会因为对他的期望有所降低而感到放松。

菲尔普斯已经宣布伦敦奥运会之后就将退役，这位27岁的年轻人也把在伦敦的参赛项目从八个减至七个，也意味着他的奥运告别仪式向观众的致意，而不是他的加冕典礼。

“我依然为奥运会感到兴奋，它是最大的舞台。”菲尔普斯说，“它一定会很有趣，我十分期待奥运会的到来。”

北京奥运会后菲尔普斯努力寻找新的动力，他对训练的热情再一次被激发了出来，并且，他心里仍然有着令人难以置信的新目标。

菲尔普斯现在已经了获得14枚奥运金牌和2枚铜牌，他现在仅仅还需要三枚奥运奖牌，就可以打破由前苏联体操运动员拉提尼娜(Larisa Latynina)保持的个人获得18枚奥运奖牌的世界纪录。

如果在伦敦菲尔普斯能够获得男子100米、200米蝶泳，200米、400米个人混合泳中任何一枚金牌，他将成为历史上第一位在相同个人项目中实现奥运三连冠的男子游泳运动员。

“如果我竭尽全力比赛，却没有获得奖牌，没有多少人能接受这一结果，”菲尔普斯说。

尽管还缺少一点坚定的信念，菲尔普斯在他参加的包括3个接力项目在内的所有项目中仍然具有非凡的实力，然而这一次，在通往金牌的道路上他也将面临更严峻的挑战。

对菲尔普斯最大的挑战来自队友罗切特(Ryan Lochte)，和菲尔普斯一样，罗切特也将参加极其消耗体能的四个个人项目比赛，其中包括将和菲尔普斯一决高低的两个个人混合泳项目。这是一次充满风险、令人胆寒的挑战任务，然而这个来自佛罗里达的27岁年轻人已经准备好了。

“我感觉这一次将是我表现的时间了，”罗切特说，“我全身心地投入到训练之中，我坚定地相信我会让梦想成为现实。”

菲尔普斯和罗切特之间的强强对话将会提供诱人的看点，但这两人还很可能被他们的同胞---来自科罗拉多州的小将富兰克林(Missy Franklin)抢了风头。从来没有过女游泳运动员在一届奥运会上获得过6枚以上的奖牌，但这位17岁的小将却入围了7个奥运项目。

总是被拿来和菲尔普斯作比较，无疑会带来不小的压力，但富兰克林并不感到畏惧，而美国队的官员们已经开始为她有可能取得的成绩感到兴奋不已。

“我认为富兰克林有潜力参加多届奥运会，她不仅会在下个月的奥运比赛中为美国队做出贡献，而且很有可能成为下一代优秀的游泳运动员的代表。”美国游泳女队主教练麦基弗(Teri McKeever)说。

美国队期待在伦敦奥运会上能够再次成为游泳项目的最大赢家，在全部26个个人比赛项目中，有12个今年最好成绩由美国队保持，当然，不可小觑的挑战者们也都整装待发。

另一个传统游泳强国澳大利亚，同样也是前景光明，特别是在男子自由泳短距离项目以及女子项目中。

马格努森(James Magnusson)是男子100米自由泳的最大夺冠热门，这也是泳池中受关注最多、最吸引眼球的一个项目。同时，他还将率领澳大利亚队冲击男子4x100米接力金牌。

北京奥运会3枚金牌得主赖斯(Stephanie Rice)在女子个人混合泳项目上依然实力强劲，两位退役又复出的澳洲名将名将琼斯(Leisel Jones)和特里克特(Libby Trickett)也都希望在本届奥运会上再夺得金牌。

亚洲国家在游泳项目上也在努力追赶美国和澳大利亚的脚步。伦敦奥运会的游泳比赛在第一周就将拉开帷幕。

中国选手孙杨是2009年国际泳联宣布高科技泳衣禁令以来，仅有的两个新的世界纪录创造者之一，他也是男子1500米自由泳项目的最大夺冠热门。1500米自由泳是泳池中距离最长，也是最挑战运动员体能的项目。

韩国选手朴泰桓(Park Tae-hwan)将在男子400米自由泳比赛中为卫冕而战，日本队的“蛙王”北岛康介将和菲尔普斯一样，在伦敦冲击个人奥运三连冠。

欧洲国家在女子项目中也是实力不凡，荷兰运动员克罗莫维德尤尤(Ranomi Kromowidjojo)创造了今年女子50米和100米自由泳两个项目的世界最好成绩，意大利选手佩莱格里尼(Federica Pelligrini)在继前两届奥运会之后，将再次参加女子200米和400米自由泳这两项中距离项目，同样有潜力冲击金牌。

东道主英国队同样有机会依靠阿德林顿(Rebecca Adlington)冲击一块非常珍贵的游泳金牌。北京奥运会上，阿德林顿爆冷获得女子400米和800米自由泳冠军，打破了英国游泳女队长达48年的“金牌荒”。

除了32个在泳池中进行的竞技游泳项目之外，奥运会游泳比赛还包括10千米公开水域游泳、跳水和水球项目。(完)