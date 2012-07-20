《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *深圳裕同印刷 2.4 1.2 12 7/27簿记建档 招商银行 A+ 7/30 7/31 ============================================================================================= *浙江华友钴业 5 2.5 12 7/27簿记建档 中信银行 A+ 7/31 8/1 ============================================================================================= 合肥华泰集团 5 3 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 ============================================================================================= 电信科学技术 20 9 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA+ 7/27 7/30 研究院 ============================================================================================= 天山股份 8 4 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA 7/26 7/27 (000877.SZ) ============================================================================================= 兴发集团 6 2 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 (600141.SS) ============================================================================================= 山东垦利 10 4 12 7/25簿记建档 北京银行 A+ 7/26 7/27 石化集团 ============================================================================================= 浙江铁路 20 5 12 7/25簿记建档 中信银行 AA+ 7/27 7/30 投资集团 浙商银行 ============================================================================================= 阳谷祥光 10 5 12 7/26簿记建档 国开行 AA- 7/27 7/30 铜业公司 ============================================================================================= 珠海联邦制药 6 6 12 7/26簿记建档 招商银行 AA- 7/30 7/31 股份公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 连云港港口集团 8 8 5 7/23簿记建档 浦发银行 AA 7/25 7/26 ============================================================================================= 中国水电 25 25 5 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26 (601669.SS) 交通银行 ============================================================================================= 广西新发展 6.6 6.6 5 7/24簿记建档 兴业银行 AA 7/25 7/26 交通集团 ============================================================================================= 宏图高科 7 3 3 7/24簿记建档 中信银行 AA- 7/26 7/27 (600122.SS) 兴业银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 陕西杨凌现代 0.81 0.81 3 7/23簿记建档 民生银行 AAA 7/24 7/25 农业中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 北京经济技术 0.5 0.5 2 7/26簿记建档 北京银行 AA 7/27 7/30 开发区科技中小企业 (北京首创投资担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。