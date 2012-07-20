《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *深圳裕同印刷 2.4 1.2 12 7/27簿记建档 招商银行 A+ 7/30 7/31 ============================================================================================= *浙江华友钴业 5 2.5 12 7/27簿记建档 中信银行 A+ 7/31 8/1 ============================================================================================= 合肥华泰集团 5 3 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 ============================================================================================= 电信科学技术 20 9 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA+ 7/27 7/30 研究院 ============================================================================================= 天山股份 8 4 12 7/24簿记建档 浦发银行 AA 7/26 7/27 ( 000877.SZ ) ============================================================================================= 兴发集团 6 2 12 7/24簿记建档 招商银行 AA- 7/26 7/27 ( 600141.SS ) ============================================================================================= 山东垦利 10 4 12 7/25簿记建档 北京银行 A+ 7/26 7/27 石化集团 ============================================================================================= 浙江铁路 20 5 12 7/25簿记建档 中信银行 AA+ 7/27 7/30 投资集团 浙商银行 ============================================================================================= 阳谷祥光 10 5 12 7/26簿记建档 国开行 AA- 7/27 7/30 铜业公司 ============================================================================================= 珠海联邦制药 6 6 12 7/26簿记建档 招商银行 AA- 7/30 7/31 股份公司 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 连云港港口集团 8 8 5 7/23簿记建档 浦发银行 AA 7/25 7/26 ============================================================================================= 中国水电 25 25 5 7/24簿记建档 建设银行 AAA 7/25 7/26 ( 601669.SS ) 交通银行 ============================================================================================= 广西新发展 6.6 6.6 5 7/24簿记建档 兴业银行 AA 7/25 7/26 交通集团 ============================================================================================= 宏图高科 7 3 3 7/24簿记建档 中信银行 AA- 7/26 7/27 ( 600122.SS ) 兴业银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 陕西杨凌现代 0.81 0.81 3 7/23簿记建档 民生银行 AAA 7/24 7/25 农业中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= 北京经济技术 0.5 0.5 2 7/26簿记建档 北京银行 AA 7/27 7/30 开发区科技中小企业 (北京首创投资担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇