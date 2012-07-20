《企业看点》--7月20日财务活动报导摘要(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增第一则)
路透7月20日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国每日电讯报报导称,伦敦证交所(LSE)(LSE.L)和新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.[ID:nSB1677906]
* Business Standard报导,印度最大房地产公司DLF Ltd (DLF.NS)将把其非核心资产的亮点--17英亩的全国纺织协会(NTU)土地出售给Lodha Developers.相关链接:(link.reuters.com/reh59s).
* Economic Times报导,印度基础设施企业Gayatri Projects正在与Jindal Power洽谈,可能出售Gayatri与NCC共同开发的一个电力项目持股.Jindal Power是Jindal Steel and Power Ltd (JNSP.NS)的未上市部门.相关链接:(link.reuters.com/qeh59s).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪/石冠兰; 审校 高琦/张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。