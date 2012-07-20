《企业看点》--7月20日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一则)

路透7月20日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国每日电讯报报导称,伦敦证交所(LSE)(LSE.L)和新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.[ID:nSB1677906]

* Business Standard报导,印度最大房地产公司DLF Ltd (DLF.NS)将把其非核心资产的亮点--17英亩的全国纺织协会(NTU)土地出售给Lodha Developers.相关链接:(link.reuters.com/reh59s).

* Economic Times报导,印度基础设施企业Gayatri Projects正在与Jindal Power洽谈,可能出售Gayatri与NCC共同开发的一个电力项目持股.Jindal Power是Jindal Steel and Power Ltd (JNSP.NS)的未上市部门.相关链接:(link.reuters.com/qeh59s).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)