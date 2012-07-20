《周子衡专栏》2012:中国经济硬着陆,全球经济软着陆?

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 周子衡

2012年,全球经济进入"弯道"减速,欧洲经济在最里道陷于低迷,美国经济在中道复苏缓慢,中国经济在最外道,增速放缓,依然快速.

最近,似乎所有坏消息都围绕着中国经济展开经过二季度,中国经济"减速"事实——就像撒旦的脸孔般——凸显出来,越来越清晰、越来越近、越来越狰狞……

际此《纽约时报》惊呼,"减速"将是中国经济的"一场灾难"!对美而言,中国经济减速反将是一幕喜剧!似乎中国经济硬着陆,有助于全球经济软着陆?

· **2012年起,新兴经济体将引领全球经济增长**

全球经济持续放缓,需要抹黑谁呢?中国经济——外需减少、内需放缓,产能过剩,利润走低,信贷疲软,规模收紧,增速减低,整体走软.

这一表征被外媒不断强化、放大,就成了"中国经济硬着陆,全球经济软着陆".两者之间似有勾连,如此判断,就意味着本轮全球危机的最后买单者将是中国经济.

这种论调早有所本:首先,中国造成了全球经济失衡;进而引致了本轮全球危机,最终使自身陷入"硬着陆"的大灾难.

如此三部曲下来,与其说中国经济减速是最终"灾难",不如说中国经济本身就是一大"灾星".这足令世人错愕无语了……但是,这一解读是否也暗含了中国经济对全球经济而言已具有了支配性的影响力呢?

2012年,全球经济进入大调整的"弯道",在各主要经济体减速通过,期间,新兴经济体将永久性地超出发达经济体,成为经济全球化的主导性力量.

其中,中国继成为全球最大制造业经济体后,更成为全球最大贸易经济体和购买力平价下的全球最大经济体.

这个"弯道"就是全球经济力量的结构性调整的关键期.中国为此所需付出的不只是血汗和智能,还有伤痛与挫折.

所谓"减速灾难"说,无异于断言,中国将在这样一个全球经济力量格局大调整的"弯道"中功亏一篑般地放缓步伐并摔倒,进而落败退出,灾星般野蛮生长的中国经济将迅速萎缩,并被打回"原形".这种解读毋宁说是一种饱含恐惧与怨恨的诅咒!

新兴经济体将平稳转过弯道,执全球经济之牛耳.关键就在于,各主要经济力量绝对或相对地减低速度.这体现了全球经济的一种向心聚合的基本态势,否则大调整的弯道就成了加速离心的轨道.

不难发现的是,发达经济体绝对减速,新兴经济体相对减速,在内向压力加大的弯道中,迅速呈现为经济位势的兴革替代.发达经济体不可动摇的全球经济主宰的地位将迅即丧失,并交回给日益强大的新兴经济体手中,这将是新世纪经济史上最为醒目的革命!

发达经济体从全球经济霸主的宝座上跌落本身会严重挫伤新兴经济,但新兴经济体已经强壮到足以承受此打击.

亚洲无疑将成为全球经济的重心,亚洲内部的经济活力将有力地支撑起其自身经济的体量,新兴经济体系不再作为发达经济体大厦外设的脚手架,其将自立楼宇.虽非一蹴而就,但已无法逆转.

· 2012年起,中国经济增速持续放缓,但应避免过度刺激或过度反应.

2008年夏,中国江浙和广东等出口重镇出现了大量的企业倒闭,表面上来看是所谓金融海啸的外部影响,实际上,外部订单减少的负面影响根本没有那样快,数以万计企业的破产退出是国内资金链条绷紧断裂的恶果.

收紧信贷风潮稍歇,国际紧缩巨浪再袭,中国企业部门不堪重击,整体经济走势似受摇撼,于是2009年出台了四万亿的刺激政策.

本轮中国经济减速与前次调控前后有类似之处.主要在于,地产市场的人为紧缩,带来了上下游产业的联动趋紧,建材、钢铁、铜、水泥、家电,乃至汽车等出现了紧缩.

本来,2010年的宏观调控一方面紧缩了房地产市场的供给与需求;另一方面政府部门承诺扩大保障房的供给,放量目标高达3,600万套,仅2011年即应交付千万套住房.但是,住房供给如此巨大的结构调整并未成功,保障房供给根本没能放量"跃进".

因此,地产供给整体趋紧,价格自然高位徘徊,成交量却不断萎缩."紧商品房、松保障房"的大调控方略搁浅了,地产全面趋紧.资金随即从地产市场释出,引发其他领域的价格上涨,人工成本上涨,就业趋紧.

同时,土地财政受阻,地方政府也缺乏手段抑制各地价格的稳步上涨趋势,通胀预期形成并不断拉高,住房价格遂出现横盘,形成一定意义上的僵局.经济结构调整、节能减排等管制措施强化,稽税能力普遍提高,银行信贷趋紧,民间融资成本提高,这些又增加了企业部门的运行压力,整个市场的观望气氛浓厚.

回顾过去十年,中国经济运行的一个基本特点是,政策的过度反应.社会经济领域的诸般问题大多一定要通过政策途径加以调节,政策部分往往超负荷运转,社会经济政策超载严重.

一方面政府部门对于社会经济问题的反应速度快,政策出台意愿强烈,措施频繁；另一方面经济社会对于政府部门的政策依赖越来越强,政策需求由此趋于刚性,政府部门也不得不强化政策出台,一些社会经济政策便带有很强的被动性.

两相合力促成了政策刚性,灵活性或弹性不足.由于频繁的政策操作,应对政策的变通之法层出不穷,政策效力受到削弱,由此从维护政策权威性出发,强调政策的连续性,等等,这就使得部分社会经济政策趋于僵化.

政策调控的落实,必然影响到经济增速,这一影响有时是潜在的、缓慢的,有时则是显性的、快捷的.但是,整个经济社会一方面期待通过经济政策治理"乱局",另一方面又不愿为此付出任何代价,尤其不能拉低经济增速至8%之下.

中国社会经济政策就像是脑袋套着"保八"紧箍咒的齐天大圣,只要不念"保八"咒,就七十二般变化或十万八千里的筋斗,无所不能;一念这个咒,又仿佛什么都不是,头疼欲裂,大难临头一般.

中国经济增速放缓,情理之中,顺势而为,本无大碍,应力避反应过度、刺激过度.

(作者就职于中国社科院金融所)