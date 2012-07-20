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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 15:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆再度向下测试,96.00前方仍有买单

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* 欧元/日圆仍偏下档,脱离东京定盘前高位96.71至96.25.

* 昨日低点为96.13,周一低点为96.18

* 96.00前方仍有买单,但下方挂有停止单

* 6月1日低点95.56前方有更多买单,但在95.50下方有大量停止单

* 从97.00之前起向上相继挂有卖单,在此上方还有一些停止单.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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