《热点透视》摩根士丹利第二季获利低迷,执行长处境堪忧

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撰稿 Antony Currie 编译 洪曦

路透纽约7月19日电---摩根士丹利(MS.N)第二季度业绩表现乏善可陈,执行长戈尔曼(James Gorman)的处境不容乐观.该公司只录得3.38亿美元的获利,而扣除信用息差变动影响的股东权益报酬率(ROE)仅2.2%.对于金融业来说,二季度历尽坎坷,而摩根士丹利可谓是排名垫底.

若扣除对冲修正和出售资产管理公司Quilter的收益,摩根士丹利的获利只有约1亿美元.要是该公司的税率达到高盛的水准33%,而非当前的24%,那么能够达到收支平衡就算是幸运了.

三年来,摩根士丹利一直在要求投资者保持耐心,等待管理层对业务和资产负债表的重组成果,但是这次业绩真的说不过去.与高盛类似,摩根士丹利似乎也有高薪酬的倾向.不计入信用息差变动的收益,该公司的薪酬支出占到营收的49%.

摩根士丹利固定收益交易部门的表现也不及同业.扣除信用息差变动影响,该部门净营收较第一季度下降了70%.但可带来些许慰藉的是,在上月穆迪调降评等前的客户担忧之情或许是造成该结果的原因.

摩根士丹利已确认由于不得不调整合约及备抵补偿(valuation allowance),已流失营收2.25亿美元.交易员们还被迫要应付交易对手的各种担忧,而没法去争取新业务.客户在等待穆迪决定的同时,可能选择暂时去其他地方进行交易.

以上述情况为假设条件,且摩根士丹利的固定收益营收与高盛一样都下跌37%,同时也和摩根大通一样将补偿费用占营收的比率调低到35%,那么摩根士丹利的净收入将会增加4.40亿美元--如果营收像摩根大通一样仅减少20%,则净收入料可增加5.60亿美元.

即使是在这样理想的假设状态下,摩根士丹利的股东权益报酬率也只有6%.但至少戈尔曼的表现不至于和同侪差太多.如果下个季度戈尔曼无法扭转局势,那么很难相信股东们还能够保持耐心.(完)