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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 15:45 BJT

《汇市简讯》芬兰批准西班牙救助计划引起市场回应,但影响或将消退

0727 GMT

* 芬兰议会不出所料批准西班牙银行业救助计划

* 欧元/美元升至1.2274,触发盘中在1.2265的停止单,但反应已在消退

* 卖单挂在1.2280,1.2300和1.2330,在这之上则挂有停止单

* 在1.2240和1.2200-20有买单

* 西班牙公债收益率保持在高位,10年期公债收益率守在7.0%上方.(完)

--编译 王洋;审校

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