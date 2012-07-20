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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 15:43 BJT

〔全球金市〕黄金价格因美国经济数据疲弱而持稳,美元反弹料限制升幅

路透新加坡7月20日电---金价周五徘徊在每盎司近1,580美元附近,上日疲弱数据公布后,投资者坚持认为美国联邦储备理事会(美联储, FED)将会出台进一步货币宽松政策,但美元反弹料有可能限制涨幅.

本周稍早,美联储主席贝南克表示,联储准备好在经济情况恶化时采取措施,但未给出新一轮量化宽松政策指引.量化宽松政策料会提升通胀前景和黄金魅力.

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