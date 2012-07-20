〔全球金市〕黄金价格因美国经济数据疲弱而持稳,美元反弹料限制升幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---金价周五徘徊在每盎司近1,580美元附近,上日疲弱数据公布后,投资者坚持认为美国联邦储备理事会(美联储, FED)将会出台进一步货币宽松政策,但美元反弹料有可能限制涨幅.
本周稍早,美联储主席贝南克表示,联储准备好在经济情况恶化时采取措施,但未给出新一轮量化宽松政策指引.量化宽松政策料会提升通胀前景和黄金魅力.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。