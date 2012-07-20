〔中国债市〕降准预期支撑现券走稳,周末或迎政策时间窗口

路透上海7月20日电---中国银行间债市周五现券整体趋稳,连日来走势承压的短券收益率略有回落,目前资金面虽无实质性改善,但市场对于央行再次调降存准率的预期不断升温,而周末将至,政策或迎来重要时间窗口.

交易员认为,短期债市走向仍与是否降准息息相关,若降准兑现,则明显利好短券,收益率将有向下修复的空间,但中长券受益或有限;如果降准仍不出山,现券偏弱的局面或仍将维持.

"现在大家都在赌降准,短端稍微下来点,不过幅度也不太明显,"上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.[CN/CN]

前述交易员并指出,今日进出口行两期新债整体需求较为一般,曾短暂引发利率债的抛盘,但很快市场走势就归于平静,机构的关注焦点仍在周末的消息面上.

业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发固息债,中标利率3.5710%,七年期增发固息债中标利率为3.8251%,两者均基本符合预期,其中五年债投标倍数为1.26倍,七年债投标倍数为1.31倍.[ID:nSB1676720]

剩余期限约1.10年的央票1001074券最新成交对应收益率CN1001074=CFXS为2.6450%,上日尾盘为2.6500%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1388 3.5814

上日 3.0148 3.5321

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6236/2.5655

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2718/2.2182

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7978/2.7278 (完)

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