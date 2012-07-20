〔中国债市〕降准预期支撑现券走稳,周末或迎政策时间窗口

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---中国银行间债市周五现券整体趋稳,连日来走势承压的短券收益率略有回落,目前资金面虽无实质性改善,但市场对于央行再次调降存准率的预期不断升温,而周末将至,政策或迎来重要时间窗口.
交易员认为,短期债市走向仍与是否降准息息相关,若降准兑现,则明显利好短券,收益率将有向下修复的空间,但中长券受益或有限;如果降准仍不出山,现券偏弱的局面或仍将维持.
"现在大家都在赌降准,短端稍微下来点,不过幅度也不太明显,"上海一银行交易员称.
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.[CN/CN]
前述交易员并指出,今日进出口行两期新债整体需求较为一般,曾短暂引发利率债的抛盘,但很快市场走势就归于平静,机构的关注焦点仍在周末的消息面上.
业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发固息债,中标利率3.5710%,七年期增发固息债中标利率为3.8251%,两者均基本符合预期,其中五年债投标倍数为1.26倍,七年债投标倍数为1.31倍.[ID:nSB1676720]
剩余期限约1.10年的央票1001074券最新成交对应收益率CN1001074=CFXS为2.6450%,上日尾盘为2.6500%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.1388 3.5814
上日 3.0148 3.5321
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6236/2.5655
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2718/2.2182
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7978/2.7278 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。