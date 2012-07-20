〔中国债市〕人民币利率互换续盘整,降准预期犹存但后市方向现分歧

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月20日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周五未脱盘整.市场翘首期待政策进一步向宽,以缓和紧绷的资金面.不过交易人士指出,伴随这一预期不断发酵,降准兑现对IRS未来走势的影响已现分化.
"IRS这两天都是在一个非常窄的区间中震荡,大家比较纠结."北京一国有银行交易员称.
他进一步解释道,部分市场观点认为,当前资金利率偏高,且未来降准可期;同时,亦有部分交易力量认为,即使未来降准,资金利率可能也难现大幅下滑,对IRS影响有限.
中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.[ID:nSB1676254]
央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中周四操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[ID:nSB1675668]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 2.7367/2.8676 2.4575/2.5492 2.5200/2.6050 2.6461/2.7400 2.6667/2.9028
周四 2.7250/2.8725 2.4740/2.5720 2.5380/2.6260 2.6600/2.7540 2.6675/2.9250
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变动 0.0117/-0.0049 -0.0165/-0.0228 -0.0180/-0.0210 -0.0139/-0.0140 -0.0008/-0.0222
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。