〔中国债市〕人民币利率互换续盘整,降准预期犹存但后市方向现分歧

路透北京7月20日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周五未脱盘整.市场翘首期待政策进一步向宽,以缓和紧绷的资金面.不过交易人士指出,伴随这一预期不断发酵,降准兑现对IRS未来走势的影响已现分化.

"IRS这两天都是在一个非常窄的区间中震荡,大家比较纠结."北京一国有银行交易员称.

他进一步解释道,部分市场观点认为,当前资金利率偏高,且未来降准可期;同时,亦有部分交易力量认为,即使未来降准,资金利率可能也难现大幅下滑,对IRS影响有限.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.[ID:nSB1676254]

央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中周四操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[ID:nSB1675668]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 2.7367/2.8676 2.4575/2.5492 2.5200/2.6050 2.6461/2.7400 2.6667/2.9028

周四 2.7250/2.8725 2.4740/2.5720 2.5380/2.6260 2.6600/2.7540 2.6675/2.9250

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变动 0.0117/-0.0049 -0.0165/-0.0228 -0.0180/-0.0210 -0.0139/-0.0140 -0.0008/-0.0222

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)