更正:〔路透基点〕国泰世华和彰化商业银行获准开展人民币业务--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因原文有误,内文第一段应为彰化商业银行"昆山分行",非"苏州分行")
路透香港7月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,国泰世华银行上海分行和彰化商业银行昆山分行本周双双获得中国银监会开展人民币业务的许可.
消息称,两家银行可以在9月末左右正式开展人民币业务,届时中国银监会将完成一系列对两家银行的内部流程检查.
华南商业银行深圳分行5月时成为首家获得人民币业务牌照的台湾银行业者.如此前报导,第一商业银行、土地银行、合作金库预计也会在今年获得人民币业务牌照.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。