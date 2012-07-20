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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 17:27 BJT

更正:〔路透基点〕国泰世华和彰化商业银行获准开展人民币业务--RLPC

(更正:因原文有误,内文第一段应为彰化商业银行"昆山分行",非"苏州分行")

路透香港7月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,国泰世华银行上海分行和彰化商业银行昆山分行本周双双获得中国银监会开展人民币业务的许可.

消息称,两家银行可以在9月末左右正式开展人民币业务,届时中国银监会将完成一系列对两家银行的内部流程检查.

华南商业银行深圳分行5月时成为首家获得人民币业务牌照的台湾银行业者.如此前报导,第一商业银行、土地银行、合作金库预计也会在今年获得人民币业务牌照.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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