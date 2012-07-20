〔中国票据市场〕转贴利率本周续涨,在宽松政策预期下涨势或是短暂情况

路透上海7月20日电---中国票据市场转贴利率本周继续上行,杭州等地票据金融案件令监管层提高对收票机构资质要求,造成市场上供过于求的局面日益严重.但在支持中小企业发展的政策基调下,转贴利率高企或只是短暂情况.

交易员指出,本次监管层着力肃清票据市场并提高对收票机构的资质要求,部分不合格的村镇银行,农村信用社及票据中介公司等都无法继续收票.造成短期内市场供求失衡,转贴利率迅速上涨.

但他们也表示,国家支持中小企业发展的基本政策未变,而票据业务则为中小企业常用融资渠道,如票据融资成本高企则不利中小企业经营.长期上看,仍未改政策面向宽松运行的预期,因此目前转贴利率上涨的局面或属短期扰动因素,待市场适应和自身调后,利率仍有望回调.

"监管层的意思是肃清金融掮客,原来那些村镇银行,中介公司等等的就不能收票了,那现在市场就出现供过于求的局面,(转贴)利率自然上升."东北一银行交易员称.

据第一财经日报此前报导,杭州市公安局上周对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8773/4.4600 5.0995/4.7885 6.1680/5.6095

上周五 4.7165/4.4805 4.9452/4.6705 5.9509/5.4024

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变动 +16.08/-2.05 +15.43/+11.8 +21.71/+20.71

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2927%,持平于上日.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.4545/2.3870 2.5109/2.4438

周四 2.4218/2.3564 2.5009/2.4320

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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