〔中国票据市场〕转贴利率本周续涨,在宽松政策预期下涨势或是短暂情况

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---中国票据市场转贴利率本周继续上行,杭州等地票据金融案件令监管层提高对收票机构资质要求,造成市场上供过于求的局面日益严重.但在支持中小企业发展的政策基调下,转贴利率高企或只是短暂情况.
交易员指出,本次监管层着力肃清票据市场并提高对收票机构的资质要求,部分不合格的村镇银行,农村信用社及票据中介公司等都无法继续收票.造成短期内市场供求失衡,转贴利率迅速上涨.
但他们也表示,国家支持中小企业发展的基本政策未变,而票据业务则为中小企业常用融资渠道,如票据融资成本高企则不利中小企业经营.长期上看,仍未改政策面向宽松运行的预期,因此目前转贴利率上涨的局面或属短期扰动因素,待市场适应和自身调后,利率仍有望回调.
"监管层的意思是肃清金融掮客,原来那些村镇银行,中介公司等等的就不能收票了,那现在市场就出现供过于求的局面,(转贴)利率自然上升."东北一银行交易员称.
据第一财经日报此前报导,杭州市公安局上周对31个票据贴现窝点统一行动,初步核查涉案非法经营额达900多亿元.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
周五 4.8773/4.4600 5.0995/4.7885 6.1680/5.6095
上周五 4.7165/4.4805 4.9452/4.6705 5.9509/5.4024
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变动 +16.08/-2.05 +15.43/+11.8 +21.71/+20.71
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价走平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2927%,持平于上日.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
周五 2.4545/2.3870 2.5109/2.4438
周四 2.4218/2.3564 2.5009/2.4320
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。