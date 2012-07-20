〔表格〕英国6月公共部门收支短差为29.96亿英镑,净借款高于预期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦7月20日电---英国国家统计局周五公布,6月政府收支数据如下:
* 英国6月公共部门收支短差为29.96亿英镑(预估为61亿英镑),上年同期为短差106.89亿英镑
* 英国6月公共部门净借款为120.83亿英镑(预估为110亿英镑),上年同期为110.73亿英镑.
详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):
2012年6月 2012年4/6月 2011年4/6月
公共部门收支短差(PSNCR) 2.996 -23.927 6.605
公共部门净借款(PSNB) 12.083 10.165 29.880
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--编译 隋芬;审校 郑茵
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