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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 16:41 BJT

〔表格〕英国6月公共部门收支短差为29.96亿英镑,净借款高于预期

路透伦敦7月20日电---英国国家统计局周五公布,6月政府收支数据如下:

* 英国6月公共部门收支短差为29.96亿英镑(预估为61亿英镑),上年同期为短差106.89亿英镑

* 英国6月公共部门净借款为120.83亿英镑(预估为110亿英镑),上年同期为110.73亿英镑.

详细数据如下(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

2012年6月 2012年4/6月 2011年4/6月

公共部门收支短差(PSNCR) 2.996 -23.927 6.605

公共部门净借款(PSNB) 12.083 10.165 29.880

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--编译 隋芬;审校 郑茵

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