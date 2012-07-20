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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 16:44 BJT

〔企业并购〕新加坡交易所否认与伦敦证交所开展合并谈判

路透新加坡7月20日电---新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周五称,并未与伦敦证交所(LSE)(LSE.L)磋商可能的合并事宜.该言论否认了英国一家媒体的报导.

"SGX尚未与伦敦证交所开展潜在的并购谈判,"新加坡交易所发表声明称."但我们对可能有利于股东和公司的协作和合作持开放态度."

英国每日电讯报报导称,伦敦证交所和新加坡交易所正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.[ID:nSB1677906](完)

--编译 肖群英;审校 白云

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