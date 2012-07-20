〔企业并购〕新加坡交易所否认与伦敦证交所开展合并谈判

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周五称,并未与伦敦证交所(LSE)(LSE.L)磋商可能的合并事宜.该言论否认了英国一家媒体的报导.
"SGX尚未与伦敦证交所开展潜在的并购谈判,"新加坡交易所发表声明称."但我们对可能有利于股东和公司的协作和合作持开放态度."
英国每日电讯报报导称,伦敦证交所和新加坡交易所正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.[ID:nSB1677906](完)
--编译 肖群英;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。