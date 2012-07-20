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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 16:53 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑挪威克朗跌至四个月低位,投资人持续避险操作

路透伦敦7月20日电---欧元兑挪威克朗周五跌至四个月低点,因投资人持续回避欧元,转持较优质的资产.

欧元兑挪威克朗EURNOK=D4跌至四个月低位7.4235克朗,为3月9日以来新低,交易商称有来自中长期投资大户的卖盘.(完)

--编译 张明钧;审校 郑茵

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