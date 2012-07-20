美国丹佛枪击案已导致14人罹难，50人受伤--CNN

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透丹佛7月20日电---美国丹佛当地警方对美国有线电视新闻网(CNN)表示，一名蒙面枪手在电影院开枪，已导致14人死亡，50人受伤。事发当时该电影院正在放映《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》。
丹佛市KOA电台称，一名头戴防毒面具的人在Aurora郊区一家购物中心的电影放映现场开枪，并引爆了一枚烟雾弹或是催泪弹。。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。