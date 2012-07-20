美国丹佛枪击案已导致14人罹难，50人受伤--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透丹佛7月20日电---美国丹佛当地警方对美国有线电视新闻网(CNN)表示，一名蒙面枪手在电影院开枪，已导致14人死亡，50人受伤。事发当时该电影院正在放映《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》。

丹佛市KOA电台称，一名头戴防毒面具的人在Aurora郊区一家购物中心的电影放映现场开枪，并引爆了一枚烟雾弹或是催泪弹。。（完）