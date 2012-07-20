〔英股业绩〕沃达丰第一季自体成长回落,受英国和印度业务放缓拖累

路透伦敦7月20日电---世界最大移动通信运营商--沃达丰(Vodafone)(VOD.L)公布会计年度第一季公司自体成长大幅下降,受累于意大利经营惨淡,以及英国和印度业务意外放缓.

该集团周五重申其业绩前景,称即将启动新一轮成本削减,分析师对此表示欢迎,称这预示该集团将维护其盈利水平.

在截止6月末的会计年度第一季,沃达丰录得集团服务营收99.8亿英镑,增长0.6%.该增幅逊于预估的成长0.9%,亦不及前一季的成长2.3%,该季度得益于闰年增加一天.

"尽管市况艰难,尤其是在南欧,但沃达丰仍在数据、企业和新兴市场等重要业务领域高歌猛进,与此同时继续严格控制公司成本,"执行长Vittorio Colao表示.

沃达丰第一季在欧洲市场的自体服务营收下滑1.6%,而新兴市场部门服务营收劲扬6.1%.(完)