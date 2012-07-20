〔英股业绩〕沃达丰第一季自体成长回落,受英国和印度业务放缓拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦7月20日电---世界最大移动通信运营商--沃达丰(Vodafone)(VOD.L)公布会计年度第一季公司自体成长大幅下降,受累于意大利经营惨淡,以及英国和印度业务意外放缓.
该集团周五重申其业绩前景,称即将启动新一轮成本削减,分析师对此表示欢迎,称这预示该集团将维护其盈利水平.
在截止6月末的会计年度第一季,沃达丰录得集团服务营收99.8亿英镑,增长0.6%.该增幅逊于预估的成长0.9%,亦不及前一季的成长2.3%,该季度得益于闰年增加一天.
"尽管市况艰难,尤其是在南欧,但沃达丰仍在数据、企业和新兴市场等重要业务领域高歌猛进,与此同时继续严格控制公司成本,"执行长Vittorio Colao表示.
沃达丰第一季在欧洲市场的自体服务营收下滑1.6%,而新兴市场部门服务营收劲扬6.1%.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。