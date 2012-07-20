〔伦敦奥运〕足球前瞻：罗纳尔多称巴西迎来闪光时刻

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月12日电---尽管拥有包括曾五次获得世界杯在内的辉煌历史，巴西男足却从未在奥运会比赛中获得金牌。前巴西国脚罗纳尔多认为，本届奥运会该是巴西队闪耀赛场的时候了。

本届奥运男足比赛将汇集全世界最顶尖的队伍：巴西、世界冠军西班牙、老牌奥运冠军乌拉圭以及之前很少在奥运足球赛场出现的东道主英国队，他们都将参与奥运会男足冠军的角逐。

各队的当家球星包括有：巴西队的内马尔(Neymar)、胡尔克(Hulk)、蒂亚戈·席尔瓦(Thiago Silva)、帕托(Alexandre Pato)，乌拉圭队的苏亚雷斯(Luis Suarez)，西班牙队的马塔(Juan Mata)、阿尔巴(Jordi Alba)，马塔和阿尔巴两人在刚刚结束的2012年欧洲杯西班牙对阵意大利的决赛中都有进球。

巴西队期待着夺得自1952年首次参加奥运会以来的首枚奥运会男足金牌。本届奥运会是巴西队第13次冲击奥运金牌。

前巴西国脚、2002年世界杯获得者、1996年奥运会铜牌得主罗纳尔多(Ronaldo)，在接受路透社采访时说，本届奥运会该是巴西队拿冠军了。他说，“我们非常慎重地对待奥运会每一场比赛，我们没有理由失败。”

“在某种程度上对我们来说这已经是一届成功的奥运会，因为阿根廷（2004年、2008年奥运会冠军）在预选赛中被淘汰，将无法在本届奥运会中为卫冕而战，而如果我们取代阿根廷成为奥运冠军，那就更加完美了。”

巴西男足在小组赛中将对阵埃及、白俄罗斯和新西兰。和男足一样，巴西女足也将向她们的第一块奥运金牌发起冲击，连续5年蝉联世界足球小姐称号的玛塔(Marta)将带领巴西队在伦敦奥运会上向其他强队发起猛攻。

巴西女足在小组赛中对阵喀麦隆、新西兰和英国。奥运会男足、女足比赛，分别有16支和12支参赛队，将是所有赛程中最复杂的比赛之一。6月25日，奥运会开幕之前两天，女足就会展开6场比赛，揭开伦敦赛事的序幕。次日男足也将上演8场比赛。

整个伦敦奥运会的第一场比赛是将于6月25号在加迪夫千年球场举行的英国对阵新西兰的女足比赛。加迪夫千年球场是本届奥运会中在英格兰、苏格兰和威尔士地区使用的六个足球赛场之一。其他的五个分别是老特拉福德球场、汉普顿公园球场、圣詹姆斯公园球场、考文垂市体育场和温布利球场。其中，两场足球决赛都将在温布利球场举行。

尽管在6月25号女足比赛将抢占风头，但更多的关注还是集中于男足比赛中。奥运会男足比赛要求参赛队员年龄必须低于23周岁，每队只允许有三名超龄球员。

东道主英国队同样渴望金牌：如果成功，这将是英国队自1912年奥运会以来的第一次。

出生于东伦敦、并且曾参与伦敦申奥的贝克汉姆(David Beckham)，并未入选英国队--这位38岁的老将是英格兰获得各种荣誉最多的运动员，而他在曼联的老队友吉格斯(Welshman Ryan Giggs)则出现在英国队名单中。

英国足球和奥运会的关系是如此复杂并深受政治的影响--尽管他们是东道主，外界还一度质疑英国队是否会组队参赛。本届奥运会将是英国自1960年以来首次进入奥运会男足决赛圈。

这一问题关系到到苏格兰、威尔士、北爱尔兰在国际足联独立地位问题，因此此次奥运会以英国队名义组队参赛是否只是一次性特殊产物仍不得而知。英国队的小组赛对手是塞尔维亚、阿联酋和乌拉圭。

乌拉圭队同样是在长期无缘奥运会之后重返这一舞台，乌拉圭队在1924年巴黎奥运会和1928年阿姆斯特丹奥运会上两度获得冠军，当时直接促使国际足联于1930年在乌拉圭举办了第一届足球世界杯比赛。而1928年也是乌拉圭上一次参加奥运男足比赛。

这一支乌拉圭队由效力利物浦队的明星射手苏亚雷斯(Suarez)和那不勒斯队的卡瓦尼(Edinson Cavani)领衔，他们在奥运会预选赛中淘汰了卫冕冠军阿根廷队,“天蓝军团”这一次期待着能够在暨去年夺得的美洲杯冠军之后在荣誉簿上又加上一个奥运冠军的头衔。

刚刚夺得欧洲杯冠军，并且曾在1992年巴塞罗那奥运会上夺得金牌的西班牙同样是金牌的有力争夺者，而来自非洲的球队也不容小视，包括曾获得2000年奥运会冠军的喀麦隆队，还有实力强劲的塞内加尔，尽管这支塞内加尔国奥队没有来自纽卡斯尔联队的登巴·巴(Demba Ba)和西塞(Pappis Demba Cisse)的加盟。

女足的夺冠最大热门是美国队，自从1996年女足成为奥运比赛项目以来，美国队获得了迄今为止四块奥运金牌中的三块，并且在上两届奥运会的决赛中击败了巴西队。而2008年奥运会获得第四名的日本队，以及由于服用违禁药品被取消了下届女足世界杯参赛资格的朝鲜队，都是女足金牌有力竞争者。(完)