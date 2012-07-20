〔路透基点〕北京奔驰要求银行降低贷款利率--RLPC

路透香港7月20日电---汤森路透旗下基点称,北京奔驰汽车有限公司正在要求贷款银行将对其一项贷款的定价降至中国人民银行基准利率100%以下.这将推动本季度迄今低于基准利率贷款占内地人民币贷款总量比例达到40%.

事件的背景是此前中国人民银行两次降息,并拓宽了贷款利率浮动区间的下限.

中国央行7月5日宣布不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.央行并宣布,自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.[ID:nSB1652324]

在这两次降息之前,多数人民币贷款的利率均为中国人民银行贷款基准利率的100%或高于100%,仅有一些政府支持的基建项目贷款有例外.

在中国央行6月和7月宣布降息之后,大量借款人立刻要求银行降低正在进行中的贷款定价,也有银行将潜在的新贷款定价定在中国人民币银行基准利率的100%以下.

例如神华集团要求将其300亿元人民币(47亿美元)用于收购国网能源(State Grid Energy)的融资案利率降至基准利率的90%.

消息称,大型企业一直认为高于100%人行基准利率"不能令人满意",一位消息人士称:"降息给了他们一个很好的向银行施压降低定价的机会."

在央行降息后有大量借款人要求降低定价,许多银行始料未及.消息称许多银行不得不对于那些已经进入委托和发起阶段的联贷,重新进行内部审批,因此拖延了联贷的进程.

中型银行则无法接受较低的定价.一家中型银行的银行家说:"对于定价低于基准利率我们不太热心,即便是意味着流失一些业务机会."

**北京奔驰重新议定条款**

与此同时,银行仍在与北京奔驰议定贷款条件.消息人士称尚未有定论.

一位知情人士称:"我们向借款人强调,考虑到借款人希望能在年底前签署协议并取款,很难让所有银行都在一个短期内都同意降低定价."

目前北京奔驰处于市场谈判程序的贷款有三笔.其中一笔贷款为54亿人民币六年期贷款,由中国交通银行牵头,另有四家银行加入;另外一笔是48亿元人民币的八年期贷款,由中国农业银行和国开行牵头,加入银团的有中国银行、招商银行和中国光大银行;第三笔是由中国中信银行牵头的26亿元人民币贷款.

三笔贷款的利率均为人行基准利率的100%.当时放贷行曾认为,鉴于当时的流动性紧张和信贷额度有限,该贷款利率水平"不具有吸引力".

上述54亿和26亿元人民币贷款均用于北京奔驰在北京亦庄经济开发区新建的发动机工厂,而48亿元人民币贷款则用于建设一条新的生产线. (完)