《阳歌专栏》中信证券和银行业的“昙花一现”

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中信证券和银行业的“昙花一现”**

股市常被视作预测未来的先行指标.尽管股市迅速走软，仍可用以解释中信证券(6030.HK)上半年业绩为何相对强劲。该公司发布的最新财报显示，上半年实现归属公司股东的净利润同比减少24.5%，每股收益降低逾33%。这些数据表现都是差强人意，但与该公司一季度利润下降36%相比却有改观，意味着中信证券在去年业绩因股市低迷受创后可能逐步企稳。

但略看今年的股市表现，会发现二季度的走高可能只是暂时的，意味着中信证券及海通证券(6837.HK)(600837.SS)等其他同业者的前路坎坷。在去年成为全球表现最差的股市之一后，上证综指今年一季度反弹并上涨3%，吸引许多投资者重返市场。而这样的上涨动力，可能也是中信证券二季度业绩明显稳定的主要因素之一。

但股市在一季度走高后，二季度又重拾跌势，上证综指当季下跌1.7%，第三季度至今再挫1.8%，回吐了年内的所有涨幅。中国经济放缓促使投资者纷纷逃离股市。鉴于这波新的下跌行情仍未出现放缓迹象，加上投资者重新开始离场观望，而中信证券的大部分营收又来自交易佣金，该公司的利润则可能再次开始萎缩。

国内媒体还报导称，中国四大银行7月贷款投放表现突出，上半月新增贷款已较6月同期翻了一倍。

7月贷款投放增加或许部分归因于用于购买股票的信贷增加，但或许更大的原因在于对房地产和地方政府债的购买。早期有迹象显示，两个行业的情况或许都在改善。但时，最新趋势和中国政府的表态说明，中央政府决意冷却房地产市场，处理地方政府积累的大量债务。

这意味着，银行放贷的增加或许只是暂时的，很可能会在当季结束前停止。因而，主要银行将像中信证券一样，其业务或在未来两月重陷负面趋势中，即便不断恶化的现状不会在年底前体现在其财报中。

一句话：中信证券和中国四大行的数据显示，金融服务业依然在从近期的股市上涨和信贷增加中获利，但之前的负面趋势将在年底前回归。

**手机成中国网民最大上网终端**

中国互联网络信息中心(CNNIC)刚刚公布的数据显示，手机首次超越台式电脑成为中国网民第一大上网终端，这符合全球性趋势，并对长期主导个人电脑（PC）市场的英特尔(INTC.O)和微软(MSFT.O)构成冲击，这些企业面临移动市场的挑战。

眼下的问题是，哪些中国企业最可能受到冲击，又有哪些最可能受益呢？在我看来，搜索巨头百度(BIDU.O)最可能受到冲击。百度在台式电脑搜索市场占主要份额，但是在手机上网搜索市场的地位就逊色多了。新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)等企业则最有望受益，这些公司开发的社交产品在手机上运行良好。盛大文学等手机内容提供商也有望受益，该公司准备在纽约上市。

根据CNNIC的数据，截至2012年6月底，中国网民数量达到5.38亿，上半年网民增加2450万，互联网普及率为39.9%。手机上网比例为72.2%；使用台式电脑上网的网民比例为70.7%，相比2011年年底时下降了2.7个百分点。

为了适应这种趋势，中国大多数主流互联网企业在过去两年里都宣布了开发手机的计划，我觉得这种做法并不明智，因为这些产品中的大部分都将远逊于市场上现有的产品。这些企业应该做的是与知名手机生产商联手，将产品植入。百度和新浪近几个月试图与苹果(AAPL.O)和HTC(2498.TW)合作，就是这样的策略。

手机上网的趋势看起来不可避免，可能为投资者提供机会，买入受益企业，卖空受冲击企业。未来几年，搜索和网游等传统领域的企业可能出现大规模洗牌，无法开发出良好手机应用的企业可能在竞争中败北。

一句话：手机成中国网民最大上网终端，百度等企业可能受到冲击，行动迅速的企业面临机会。（完）

--编译：侯雪萍/靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌