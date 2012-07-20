〔中国能源〕伊朗与中石化解决运费争议,7月将按合约足额装运

路透北京7月20日电---据多位在中国的石油公司主管表示,伊朗石油最大买主--中国,7月将按合约足额数量装运进口伊朗石油,因炼油商中国石化与伊朗油轮商NITC已化解一项运费争议.

"7月船货已经解决.将会有八艘超级油轮,联合石化和(珠海)振戎各四艘,"一名直接知悉情况的主管称.每艘油轮各装载约200万桶石油.

以这批1,600万桶石油而言,相当于每日52万桶,在伊朗7月每日约110万桶出口总量中,中国将约占去半数.

欧盟的制裁措施,迫使中国要求NITC负责运送原油.受到制裁影响,中国船舶运送伊朗石油无法在欧洲海运保险市场获得承保.

过去中国曾偶尔使用NITC船只运送石油,但这是中石化第一次要求伊朗全数负责运送一整个月的供应量.

"这是伊朗第一次以运交基础售油,因此涉及一些条件需要谈妥.双方都不是很有效率,"另一名主管称.

NITC与中石化先前对运费有歧异,伊朗方面要求高于指标运费,以弥补提供保险的部分,但中石化要求若没有折扣,最多只能比照市场行情.

高层人士预期,中国8月的伊朗石油装运进口数据将大致持稳于7月,运送安排应会更加顺利.(完)