〔中国能源〕伊朗与中石化解决运费争议,7月将按合约足额装运

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月20日电---据多位在中国的石油公司主管表示,伊朗石油最大买主--中国,7月将按合约足额数量装运进口伊朗石油,因炼油商中国石化与伊朗油轮商NITC已化解一项运费争议.
"7月船货已经解决.将会有八艘超级油轮,联合石化和(珠海)振戎各四艘,"一名直接知悉情况的主管称.每艘油轮各装载约200万桶石油.
以这批1,600万桶石油而言,相当于每日52万桶,在伊朗7月每日约110万桶出口总量中,中国将约占去半数.
欧盟的制裁措施,迫使中国要求NITC负责运送原油.受到制裁影响,中国船舶运送伊朗石油无法在欧洲海运保险市场获得承保.
过去中国曾偶尔使用NITC船只运送石油,但这是中石化第一次要求伊朗全数负责运送一整个月的供应量.
"这是伊朗第一次以运交基础售油,因此涉及一些条件需要谈妥.双方都不是很有效率,"另一名主管称.
NITC与中石化先前对运费有歧异,伊朗方面要求高于指标运费,以弥补提供保险的部分,但中石化要求若没有折扣,最多只能比照市场行情.
高层人士预期,中国8月的伊朗石油装运进口数据将大致持稳于7月,运送安排应会更加顺利.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。