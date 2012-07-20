乌克兰将与中国签署玉米检疫协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月19日电---乌克兰农业公司UkrLandFarming(ULF)表示，乌克兰和中国料在年底前签署一份玉米检疫协议。这将为乌克兰向中国出口玉米奠定基础。
作为世界第二大玉米消费国，中国97%的玉米进口来自美国，并已着眼扩展多元化渠道以加强食品安全。中国今年提高了从泰国和老挝的玉米进口量。
ULF董事会主席Oleg Bakhmatyuk在北京对记者表示：“乌克兰期望在年底前签署该协议，随后我们能很快开始向中国出口玉米。”
他说：“双方都积极地进行会谈，（美国）持续乾旱天气给乌克兰玉米出口提供机会，并将加快准入进程。”
部分出口是根据中国和乌克兰此前的一份协议，即乌克兰每年向中国提供200-250万吨玉米，以偿还中国为乌克兰农业项目提供的30亿美元贷款融资。
Bakhmatyuk表示，包括中粮集团(COFCO)和饲料商新希望集团等在内的多家中国企业有意从乌克兰购买玉米。
他还补充道，每年出口中国的玉米可能达到1,000-1,500万吨，而价格要比进口自美国的玉米低逾20%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。