〔欧洲经济〕意大利应争取在无外援情况下自行摆脱危机--总理

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透罗马7月20日电---意大利总理蒙堤周五表示
* 该国没有必要进一步实施紧缩措施
* 意大利要依靠自身而非来自欧洲的外围帮助以渡过危机,这一点非常重要
* 意大利有望实现2012-2013年度的短期目标
* 政府没有征收财富税的计划
* 考虑到意大利政府所实施的改革,意大利/德国公债利差水平让人感到失望
* 相信工会以及其他组织会采取负责任的态度,以避免社会陷入紧张.
* 意大利要依靠自身而非来自欧洲的外围帮助以渡过危机,这一点非常重要(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。