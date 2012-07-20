〔欧洲经济〕意大利应争取在无外援情况下自行摆脱危机--总理

路透罗马7月20日电---意大利总理蒙堤周五表示

* 该国没有必要进一步实施紧缩措施

* 意大利要依靠自身而非来自欧洲的外围帮助以渡过危机,这一点非常重要

* 意大利有望实现2012-2013年度的短期目标

* 政府没有征收财富税的计划

* 考虑到意大利政府所实施的改革,意大利/德国公债利差水平让人感到失望

* 相信工会以及其他组织会采取负责任的态度,以避免社会陷入紧张.