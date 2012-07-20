〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,受库存升高前景影响

路透新加坡7月20日电---马来西亚毛棕榈油期货周五收低,因库存增加预期抵消了对美国中西部不利天气的担忧.这种天气已导致豆油供应减少.

棕榈油期货本周下滑0.8%,因出口疲弱且马来西亚产出增加,导致天气因素带来的涨势受限.产出上升可能在7月拉高棕榈库存,此前库存在6月降至14个月低点.

"单从库存水平来看,对价格而言是不利的,但美国乾旱天气仍是很大的影响因素."马来西亚Kenanga投资银行的研究分析师Alan Lim称.

指标10月棕榈油期约FCPOc3微跌0.1%,收报每吨3,042马币(林吉特).

成交量为25,325口,略高于通常的25,000口.

船货调查机构Intertek Testing Services与Societe Generale de Surveillance称,马来西亚7月1-20日期间的棕榈油出口量较前月减少了23%.

出口下滑且7月产出预计上升,可能会推高棕榈油库存,从而减轻对供应趋紧的担忧.(完)