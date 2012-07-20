〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,受库存升高前景影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---马来西亚毛棕榈油期货周五收低,因库存增加预期抵消了对美国中西部不利天气的担忧.这种天气已导致豆油供应减少.
棕榈油期货本周下滑0.8%,因出口疲弱且马来西亚产出增加,导致天气因素带来的涨势受限.产出上升可能在7月拉高棕榈库存,此前库存在6月降至14个月低点.
"单从库存水平来看,对价格而言是不利的,但美国乾旱天气仍是很大的影响因素."马来西亚Kenanga投资银行的研究分析师Alan Lim称.
指标10月棕榈油期约FCPOc3微跌0.1%,收报每吨3,042马币(林吉特).
成交量为25,325口,略高于通常的25,000口.
船货调查机构Intertek Testing Services与Societe Generale de Surveillance称,马来西亚7月1-20日期间的棕榈油出口量较前月减少了23%.
出口下滑且7月产出预计上升,可能会推高棕榈油库存,从而减轻对供应趋紧的担忧.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。