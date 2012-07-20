(重发)〔表格〕加拿大6月CPI较上年同期上升1.5%,升幅高于前月

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(重发以跟上红条)
路透7月20日电---加拿大统计局周五公布:
* 加拿大6月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%(5月为下降0.1%),较上年同期上升1.5%
* 加拿大央行6月核心CPI较前月下降0.4%(5月为上升0.2%),较上年同期上升2.0%
较上月(%) 较上年同期(%)
6月 5月 6月 5月
整体CPI -0.4 -0.1 +1.5 +1.2
加拿大央行核心CPI -0.4 +0.2 +2.0 +1.8
经季节调整 -0.2 -0.3 -- -- (完)
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--编译 隋芬;审校 郑茵
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