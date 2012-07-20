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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 21:08 BJT

(重发)〔表格〕加拿大6月CPI较上年同期上升1.5%,升幅高于前月

(重发以跟上红条)

路透7月20日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大6月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%(5月为下降0.1%),较上年同期上升1.5%

* 加拿大央行6月核心CPI较前月下降0.4%(5月为上升0.2%),较上年同期上升2.0%

较上月(%) 较上年同期(%)

6月 5月 6月 5月

整体CPI -0.4 -0.1 +1.5 +1.2

加拿大央行核心CPI -0.4 +0.2 +2.0 +1.8

经季节调整 -0.2 -0.3 -- -- (完)

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--编译 隋芬;审校 郑茵

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