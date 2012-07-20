〔美股业绩〕通用电气第二季盈利胜华尔街预估,营收则逊于预期(更新版)

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路透7月20日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)周五公布,第二季持续经营业务利润增长2.5%,略胜预期,因美国能源生产设备需求强劲,抵销了欧洲经济趋疲的影响.

通用电气宣布,第二季归属于普通股东的净利润下滑15.8%至31.1亿美元,合每股盈余(EPS)为0.29美元;低于上年同期的36.9亿美元和每股盈余0.35美元.该公司是美国最大的综合企业集团.

若剔除一次性项目(包括与先前美国次级按揭贷款业务和一家日本消费金融附属相关的费用),通用电气第二季每股盈余为0.38美元,高于汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估均值0.37美元.

第二季营业收入增长2.5%,从356.2亿美元升至365亿美元,但逊于华尔街分析师预期的368亿美元.

执行长伊梅尔特维持对2012年获利录得双位数增长的展望不变.

"我们的产业前景依然正面,"伊梅尔特在声明中表示.

这番信心表态对投资者而言至关重要,尤其是在其他工业企业,包括德事隆(Textron Inc)(TXT.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)获利均超预期的情况下.

"这是很好的消息,"美国Harbor Advisory Corp的投资长Jack De Gan表示,"通用电气本有机会降低市场预期,并归咎于欧洲情势...但他们没有这样做."

通用电气股价今年以来上涨约10.8%,超越道琼工业指数.DJI同期5.7%的涨幅.(完)