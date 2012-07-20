〔全球金融〕英国央行公布有关BBA在2008年对LIBOR评估的最新信息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦7月20日电---英国央行公布:有关英国银行业者协会(BBA)在2008年对LIBOR评估的最新信息
* 英国央行副总裁塔克在2008年5月的电子邮件中称,银行业要求对LIBOR进行改进而不是彻底改变
* 塔克在2008年5月邮件中称,BBA并不希望对LIBOR进行"彻底的审查"
* BBA首席执行官ANGELA KNIGHT称她从2008年5月底开始,在电子邮件中对LIBOR与美联储进行了"相当长的"讨论
* 盖特纳2008年备忘录中并没有关于LIBOR方面存在不当行为的说法.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。