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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 20:06 BJT

〔全球金融〕英国央行公布有关BBA在2008年对LIBOR评估的最新信息

路透伦敦7月20日电---英国央行公布:有关英国银行业者协会(BBA)在2008年对LIBOR评估的最新信息

* 英国央行副总裁塔克在2008年5月的电子邮件中称,银行业要求对LIBOR进行改进而不是彻底改变

* 塔克在2008年5月邮件中称,BBA并不希望对LIBOR进行"彻底的审查"

* BBA首席执行官ANGELA KNIGHT称她从2008年5月底开始,在电子邮件中对LIBOR与美联储进行了"相当长的"讨论

* 盖特纳2008年备忘录中并没有关于LIBOR方面存在不当行为的说法.(完)

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