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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 19:52 BJT

〔东南亚股市〕多数缩量小跌,西班牙借债成本居高损及人气

路透7月20日电---大多数东南亚股市周五缩量小跌,因西班牙借款成本居高不下损及投资者信心,不过马来西亚与印尼股市虽亦走低,但获得外资流入.

马来西亚股市.KLSE小幅收低0.1%,外资流入规模为7,255万美元,印尼股市.JKSE获得656万美元外资买超,不过股市仍收低0.4%.

昨日强劲企业财报引发的乐观情绪已散,因市场重燃对西班牙借款成本的担忧.该成本周五徘徊在7%关口.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌0.4%,脱离一年收盘高位,结束此前连涨五日的局面,泰国股市.SETI亦跌0.4%,能源股与银行股领涨.

菲律宾股市.PSI则逆势收高0.4%,此前连跌三日.

1132GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3015.53 -13.43 -0.44 +13.95 2646.35

马来西亚 .KLSE 1643.00 -1.60 -0.10 +7.33 1530.73

泰国 .SETI 1208.55 -4.41 -0.36 +17.87 1025.32

印尼 .JKSE 4081.20 -15.00 -0.37 +6.78 3821.99

菲律宾 .PSI 5210.89 21.52 +0.41 +19.19 4371.96

越南 .VNI 424.47 -3.91 -0.91 +20.74 351.55

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(完)

--编译 隋芬;审校 郑茵

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