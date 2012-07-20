〔东南亚股市〕多数缩量小跌,西班牙借债成本居高损及人气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月20日电---大多数东南亚股市周五缩量小跌,因西班牙借款成本居高不下损及投资者信心,不过马来西亚与印尼股市虽亦走低,但获得外资流入.
马来西亚股市.KLSE小幅收低0.1%,外资流入规模为7,255万美元,印尼股市.JKSE获得656万美元外资买超,不过股市仍收低0.4%.
昨日强劲企业财报引发的乐观情绪已散,因市场重燃对西班牙借款成本的担忧.该成本周五徘徊在7%关口.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI跌0.4%,脱离一年收盘高位,结束此前连涨五日的局面,泰国股市.SETI亦跌0.4%,能源股与银行股领涨.
菲律宾股市.PSI则逆势收高0.4%,此前连跌三日.
1132GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3015.53 -13.43 -0.44 +13.95 2646.35
马来西亚 .KLSE 1643.00 -1.60 -0.10 +7.33 1530.73
泰国 .SETI 1208.55 -4.41 -0.36 +17.87 1025.32
印尼 .JKSE 4081.20 -15.00 -0.37 +6.78 3821.99
菲律宾 .PSI 5210.89 21.52 +0.41 +19.19 4371.96
越南 .VNI 424.47 -3.91 -0.91 +20.74 351.55
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(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。