〔西班牙经济〕政府称预计2013年经济萎缩0.5%,其后两年将会增长

路透马德里7月20日电---西班牙政府周五称:

* 预计经济在2013年萎缩0.5%

* 预计经济在2014年和2015年料分别成长1.2%和1.9%

* 2012年,2013年和2014年失业率料分别为24.6%,24.3%和23.3%

* 2013年预算上限将为1,270亿欧元,2012年为1,190亿美元

* 预计2013年,2014年和2015年公共赤字相当于GDP的比率分别为4.5%,2.8%和1.9%