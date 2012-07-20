〔西班牙经济〕政府称预计2013年经济萎缩0.5%,其后两年将会增长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透马德里7月20日电---西班牙政府周五称:
* 预计经济在2013年萎缩0.5%
* 预计经济在2014年和2015年料分别成长1.2%和1.9%
* 2012年,2013年和2014年失业率料分别为24.6%,24.3%和23.3%
* 2013年预算上限将为1,270亿欧元,2012年为1,190亿美元
* 预计2013年,2014年和2015年公共赤字相当于GDP的比率分别为4.5%,2.8%和1.9%
* 2013年债务融资成本将增加至91亿欧元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。