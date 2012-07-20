〔美股业绩〕施乐调降全年获利目标,因欧洲形势依然严峻(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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路透7月20日电---办公影印设备供应商施乐(全录,Xerox)(XRX.N)周五调降全年获利目标,此前公布第二季获利与营收均下滑,因欧洲经济形势依然严峻.
该公司称,预料其科技业务营收将依然疲弱,该业务涵盖文件处理、配件供应、技术服务和产品融资.
施乐预测2012年扣除特殊项目的每股盈余(EPS)在1.07-1.12美元之间,低于此前预估EPS的1.12-1.18美元,分析师先前预计EPS为1.11美元.
施乐维持其2012年经营现金流20-23亿美元的目标不变.
该公司公布,第二季宏观经济环境疲软,导致公司扣除汇率因素后的科技产品营收下滑4%.
总体季度营收减少1%至55亿美元,略低于分析师预估的55.9亿美元.
第二季扣除特殊项目的每股盈余为0.26美元,符合分析师平均预期,但较上年同期下滑0.01美元.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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