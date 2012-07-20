〔国际油市〕亚洲燃料油跨月互换价差和现货升水持稳

路透新加坡7月20日电---亚洲燃料油市场周五走稳,跨月互换价差和现货升水持坚.

8月/9月跨月互换价差收报每吨3.13美元,与周四持平,而9月/10月跨月互换价差小跌0.13美元,至每吨2.50美元.

固定价格互换窗口发生交易,石油巨头BP卖出7万吨8月180-cst燃料油合约,中国联合石油公司出售3.5万吨8月380-cst燃料油.

实货交易窗口淡静,没有成交.180-cst燃料油现货升水持平,为较新加坡现货报价高出每吨3.90美元;而380-cst燃料油现货升水缩减0.15美元,每吨较新加坡现货报价高出3.20美元.

在新加坡海运燃油市场,船用燃料油价差(码头交货的海运燃料油与燃料油船货的价差)跌至一周低位.海运燃油需求放缓,因原油价格攀升导致海运燃油价格走高.

"询价已略微减少,"新加坡一位交易员表示.

日本炼油商出光兴产(5019.T)在周四晚间发生火灾后,关闭三分之一的产能.但有交易商表示,此举对市场的影响尚待观察,因该公司拥有进口低硫燃油的有期合同.

韩国公用企业East West Power(EWP)招标采购10万吨高硫燃料油,8月运抵韩国蔚山(Ulsan).无法立即确认卖家,但据称三井物产供应五万吨,8月11-15日交付;其余五万吨来自大宇,8月27-31日到港.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 648.65 7.40 1.15 641.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 636.25 7.35 1.17 628.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 7.00 1.10 636.00

380CST船用燃料油升水 6.75 -0.35 -4.93 7.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 0.00 0.00 3.90

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.20 -0.15 -4.48 3.35 (完)