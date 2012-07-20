〔国际油市〕亚洲燃料油跨月互换价差和现货升水持稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---亚洲燃料油市场周五走稳,跨月互换价差和现货升水持坚.
8月/9月跨月互换价差收报每吨3.13美元,与周四持平,而9月/10月跨月互换价差小跌0.13美元,至每吨2.50美元.
固定价格互换窗口发生交易,石油巨头BP卖出7万吨8月180-cst燃料油合约,中国联合石油公司出售3.5万吨8月380-cst燃料油.
实货交易窗口淡静,没有成交.180-cst燃料油现货升水持平,为较新加坡现货报价高出每吨3.90美元;而380-cst燃料油现货升水缩减0.15美元,每吨较新加坡现货报价高出3.20美元.
在新加坡海运燃油市场,船用燃料油价差(码头交货的海运燃料油与燃料油船货的价差)跌至一周低位.海运燃油需求放缓,因原油价格攀升导致海运燃油价格走高.
"询价已略微减少,"新加坡一位交易员表示.
日本炼油商出光兴产(5019.T)在周四晚间发生火灾后,关闭三分之一的产能.但有交易商表示,此举对市场的影响尚待观察,因该公司拥有进口低硫燃油的有期合同.
韩国公用企业East West Power(EWP)招标采购10万吨高硫燃料油,8月运抵韩国蔚山(Ulsan).无法立即确认卖家,但据称三井物产供应五万吨,8月11-15日交付;其余五万吨来自大宇,8月27-31日到港.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 648.65 7.40 1.15 641.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN 636.25 7.35 1.17 628.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 7.00 1.10 636.00
380CST船用燃料油升水 6.75 -0.35 -4.93 7.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 0.00 0.00 3.90
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.20 -0.15 -4.48 3.35 (完)
--编译 肖群英; 审校 隋芬
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。