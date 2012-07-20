〔国际油市〕亚洲石脑油续涨,因石化利润改善提振需求

路透新加坡7月20日电---亚洲石脑油价格周五延续升势,攀升至逾两个月高位每吨891.00美元,因石化利润改善拉动了需求.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)亦售出3.5万吨8月20-22日装运的石脑油给嘉吉,离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水约32美元,创下5月中以来最高升水,比向中石油出售的8月中装运船货高出近10%,当时升水为每吨29.50美元.

交易员说,石化产品利润改善帮助支撑了对石脑油原料的需求.

"随着裂解装置开工率上升,石脑油原料有不错的需求."新加坡一名石脑油交易商称.

另有一名交易商表示,"市场涨得太快了,现在船货并没那么短缺."

"一些终端用户的库存可能减少了,因为之前推迟购买,想在价格底部买进,但现在价格又涨回来,他们也许不得不出手了."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 891.00 7.00 0.79 884.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.75 0.78 0.81 95.97

97号现货汽油GL97-SIN 125.15 1.95 1.58 123.20

95号现货汽油GL95-SIN 120.95 1.95 1.64 119.00

92号现货汽油GL92-SIN 118.55 1.95 1.67 116.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.62 1.07 10.14 10.55 (完)