〔国际油市〕亚洲石脑油续涨,因石化利润改善提振需求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---亚洲石脑油价格周五延续升势,攀升至逾两个月高位每吨891.00美元,因石化利润改善拉动了需求.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)亦售出3.5万吨8月20-22日装运的石脑油给嘉吉,离岸价格(FOB)为每吨较中东报价升水约32美元,创下5月中以来最高升水,比向中石油出售的8月中装运船货高出近10%,当时升水为每吨29.50美元.
交易员说,石化产品利润改善帮助支撑了对石脑油原料的需求.
"随着裂解装置开工率上升,石脑油原料有不错的需求."新加坡一名石脑油交易商称.
另有一名交易商表示,"市场涨得太快了,现在船货并没那么短缺."
"一些终端用户的库存可能减少了,因为之前推迟购买,想在价格底部买进,但现在价格又涨回来,他们也许不得不出手了."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 891.00 7.00 0.79 884.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 96.75 0.78 0.81 95.97
97号现货汽油GL97-SIN 125.15 1.95 1.58 123.20
95号现货汽油GL95-SIN 120.95 1.95 1.64 119.00
92号现货汽油GL92-SIN 118.55 1.95 1.67 116.60
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 11.62 1.07 10.14 10.55 (完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。