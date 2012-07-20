〔国际油市〕亚洲柴油船货供应有限,溢价大幅提高

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---交易员继续对有限的现货柴油船货支付高溢价,因穆斯林斋月来临前亚洲和中东的需求增加,且几家炼厂关闭导致供应吃紧.
交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向BP售出一笔高硫柴油船货,装运日期为8月中,溢价为至少两年来最高,较中东报价高3.50美元.
他们补充说,这比出售给托克(Trafigura)那批8月稍早的船货价格要高17%.
中东地区的柴油需求一直在上升,因随着气温升高空调的使用也越来越多,同时人们在斋月期间出行也将增多.
印尼也出现在现货市场中,因炼厂在斋月期间将会减产,因而考虑增加柴油库存.为期一个月斋月将在本周末开始.
在日本,出光兴产(5019.T)在一场火灾后已关闭了约三分之一的产能,日本新近这一系列停产事件将会削减该国的柴油出口.
这有可能提高柴油价格,因同时新加坡一家炼厂停产维护,澳洲需求上升也推动7月现货柴油一家升至逾15个月来高位.
一位熟悉北亚市场的新加坡交易员表示,今年1-5月,出光兴产每月柴油平均出口量约为两艘30万桶的船货.
航空燃料方面,台湾台塑石化向新加坡一买家卖出第三批8月船货,较新加坡报价升水0.10美元,价格高于稍早一艘船货的价格,即升水略低于0.05美元
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.58 0.83 0.68 121.75
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.07 0.69 0.57 121.38
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.42 0.69 0.56 122.73
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.27 0.69 0.56 123.58
8月柴油互换 GOSGSWMc1 121.19 0.71 0.59 120.48
9月柴油互换 GOSGSWMc2 120.59 0.72 0.60 119.87(完)
--编译 郑茵;审校
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。