〔国际油市〕亚洲柴油船货供应有限,溢价大幅提高

路透新加坡7月20日电---交易员继续对有限的现货柴油船货支付高溢价,因穆斯林斋月来临前亚洲和中东的需求增加,且几家炼厂关闭导致供应吃紧.

交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向BP售出一笔高硫柴油船货,装运日期为8月中,溢价为至少两年来最高,较中东报价高3.50美元.

他们补充说,这比出售给托克(Trafigura)那批8月稍早的船货价格要高17%.

中东地区的柴油需求一直在上升,因随着气温升高空调的使用也越来越多,同时人们在斋月期间出行也将增多.

印尼也出现在现货市场中,因炼厂在斋月期间将会减产,因而考虑增加柴油库存.为期一个月斋月将在本周末开始.

在日本,出光兴产(5019.T)在一场火灾后已关闭了约三分之一的产能,日本新近这一系列停产事件将会削减该国的柴油出口.

这有可能提高柴油价格,因同时新加坡一家炼厂停产维护,澳洲需求上升也推动7月现货柴油一家升至逾15个月来高位.

一位熟悉北亚市场的新加坡交易员表示,今年1-5月,出光兴产每月柴油平均出口量约为两艘30万桶的船货.

航空燃料方面,台湾台塑石化向新加坡一买家卖出第三批8月船货,较新加坡报价升水0.10美元,价格高于稍早一艘船货的价格,即升水略低于0.05美元

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.58 0.83 0.68 121.75

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.07 0.69 0.57 121.38

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.42 0.69 0.56 122.73

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.27 0.69 0.56 123.58

8月柴油互换 GOSGSWMc1 121.19 0.71 0.59 120.48

9月柴油互换 GOSGSWMc2 120.59 0.72 0.60 119.87(完)