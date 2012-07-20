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市场报道 | 2012年 7月 20日 星期五 21:45 BJT

〔美国股市〕低开,受欧元区忧虑重燃拖累

路透纽约7月20日电---美国股市周五低开,因投资者对欧洲情势的忧虑重燃,此前西班牙的一个地区称,将寻求中央政府帮助以偿还债务.

道琼工业指数.DJI盘初下滑67.13点,或0.52%,至12,876.23点,标准普尔500指数.SPX跌5.27点,或0.38%,至1,371.24点,Nasdaq指数.IXIC下跌10.39点,或0.35%,报2,955.51点.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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