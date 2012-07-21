〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第二日升至纪录新高,因旱情蔓延

路透7月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连续第二个交易日升至纪录新高,因美国50年来最严重的旱情蔓延,使本已受损的玉米作物遭遇浩劫.

玉米现价升至每蒲式耳8.28-3/4美元的纪录高位,本周累计涨11%.

周五中午的天气预报称,截至8月初,极端高温乾旱天气将持续炙烤美国作物带本已极度乾旱的玉米和大豆作物.

World Weather Inc.气象专家Drew Lerner称,"还是与以往同样的形势,玉米作物带西南部干燥,北部和东部有些降雨,"

"本地区仍是干热天气,从本周日截至下周四,圣路易斯气温将达到华氏100多度,周三升至106华氏度,"MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称.

Commodity Weather Group周五表示,其将2012年美国玉米单产预估调降至每英亩136.2蒲式耳,较7月5日预估的152.2蒲式耳下调10%.

联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)一位资深经济学家兼谷物专家周五表示,该机构对乾旱引发的谷物价格持续上涨表示担心,预计目前粮价升势不会停歇.

9月玉米合约高于所有移动均线切入位,九日相对强弱指标为86.

9月玉米合约CU2收高16-3/4美分,结算价报8.24-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为374,143口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]