〔全球金市〕金价微涨,因俄罗斯央行增加黄金储备改善市场人气

* 俄罗斯央行6月增加了6.2吨黄金储备

* 金价本周累计下跌,因对美联储主席讲话感到失望

* 黄金期权波动率跌至似乎具有吸引力的水准

* 市场关注:芝加哥联邦储备银行全国活动指数

路透纽约7月20日电---金价周五微幅上涨,在俄罗斯央行披露6月增持了黄金储备后,市场人气改善,但在欧债危机具有不确定性之际,股市和油价下跌抑制了金价进一步上扬.

金价早盘下跌,因欧元重挫,此前西班牙瓦伦西亚地区表示,将寻求中央政府助其偿债,这凸现了对西班牙财政问题的忧虑.

稍后黄金投资者将关注焦点转至俄罗斯央行6月将黄金储备提高6.2吨至836.3吨的消息上.过去几年官方买盘支撑了金价升势.

但本周金价累计跌0.2%,本周稍早美联储主席贝南克没有暗示将再次放宽货币政策.另外,美国公布了一连串疲弱的经济数据,引发了通缩忧虑,打压了黄金的通胀对冲魅力.

"在1,570美元下方,我们不断找到一些相对强劲的支撑,因市场将该水准视为买入机会,短期内仍为支撑水准,"Vision Financial Markets金属交易主管David Meger称.

1846GMT,现货金价XAU=微涨0.2%,报每盎司1,584.20美元,从当日稍早低点1,573.14美元反弹.

本周金价几次跌向或短暂跌至1,570美元下方,但每次都守住该水准.过去三个月内,金价处于1,527至1,655美元的交投区间中.

"我们认为,如果金价跌破1,500美元,那么将开启下跌闸门,10多年前开始的牛市将终结,"S&P Capital IQ首席技术策略师Mark Arbeter称.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价涨2.40美元,报1,582.80美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低20%.

期权方面,30日隐性平值选择权波动系数GCATMIV从周一的17下跌12%,周四报15,这是5月初以来最低水准.

道明证券策略师在报告中称,黄金和白银隐性平值选择权波动系数似乎已触底,他们认为目前水准吸引买盘.

全球最大黄金购买国之一的印度黄金需求仍令人失望,因印度卢比兑美元接近纪录低位,这使黄金对印度消费者来说更加昂贵.今年印度的黄金进口已下降逾50%.

其他贵金属中,现货银XAG=涨0.5%,报27.30美元,现货铂金XPT=微跌0.3%,至1,408.07美元,现货钯金XPD=下滑1.4%,报571.43美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1582.80 2.40 0.2 1572.60 1586.70 108,587

COMEX白银期货 SIN2 27.302 0.085 0.3 26.740 27.400 37,313

COMEX铂金期货 PLN2 1414.50 -8.60 -0.6 1407.50 1422.00 4,338

COMEX钯金期货 PAU2 576.10 -8.75 -1.5 575.40 584.50 2,097

现货金 XAU= 1584.20 2.91 0.2 1574.36 1587.01

现货银 XAG= 27.300 0.130 0.5 26.840 27.430

现货铂金 XPT= 1408.07 -4.23 -0.3 1410.45 1415.50

现货钯金 XPD= 571.43 -8.07 -1.4 577.75 582.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=