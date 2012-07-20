〔美国股市〕收跌,因欧债危机再度成为关注焦点

* 西班牙瓦伦西亚地区要求政府金援

* 谷歌公布业绩后上扬,微软走低

* 道指下跌0.9%,标普500指数收低1%,Nasdaq指数回落1.4%

路透纽约7月20日电---美国股市周五收低,欧债危机再次搅动市场,因忧虑西班牙可能最终需要全面救助,这促使交易商在股市连涨三天后获利了结.

有消息称,西班牙负债沉重的瓦伦西亚地区要求中央政府金援,这打破了股市在一段时期内的相对平静,导致市场再度臆测西班牙或需全面救助.

对欧洲问题迹象敏感的银行股跌幅居前.KBW银行股指数.BKX收跌1.9%,本周回落2.3%.摩根士丹利急跌3.5%,报12.78美元.

瓦伦西亚地区今年上半年已经动用了政府给予的数个信贷额度来偿还债务,到年底前,该地区还需要偿还28.5亿欧元的债务.数额本身并不大,但投资者担忧西班牙整体经济和银行业的稳定.

"如果不是迫不得已的话,我们不希望看到西班牙要求全面救助,"夏洛特Windham Financial Services的首席投资策略师Paul Mendelsohn表示,"可能市场反应过度,但在目前的情况下,永远不知道未来会放生什么."

道琼工业指数.DJI收跌120.79点,或0.93%,至12,822.57点;标准普尔500指数.SPX下跌13.85点,或1.01%,至1,362.66点.Nasdaq指数.IXIC收低40.60点,或1.37%,至2,925.30点.

欧元全线走软,兑美元触及两年低位.欧元兑美元EUR=盘中跌至2010年6月中以来最低1.2143美元.西班牙指标公债收益率触及欧元面市以来的高位,10年期收益率升至7.3%.

西班牙瓦伦西亚地区救援的消息盖过了又一轮强于预期的企业业绩的影响.其中,通用电气(GE.N)的获利超预期,谷歌(GOOG.O)公布的广告营收强劲.通用电器股价上扬0.3%,报19.87美元,部分回吐稍早的涨幅.谷歌劲扬3%,报610.82美元.

7月的很多时间,欧洲问题退居次席,美国股市得以走高.自6月初以来,标普500指数.SPX累积上扬约7%,受助于西班牙银行业救助协议和欧盟峰会上,各国同意加强合作.

尽管周五收跌,但标普500指数仍录得连续第二周上扬,本周攀升0.4%.道指也录得0.4%的升幅,Nasdaq指数则攀升0.6%.

欧债问题再度成为焦点,这提醒人们,欧元区问题远未结束.西班牙政府还调降了经济成长预期,称该国将在明年大部分时间深陷衰退,无法自拔.

"看起来欧洲再度成为市场关注的焦点,西班牙问题是主要诱因,"美国保德信金融驻纽瓦克的市场策略师Quincy Krosby表示.

欧洲银行股指数.SX7P急跌3.7%,西班牙股市.IBEX重挫5.8%,录得逾两年来最大单日百分比跌幅.

标普500指数周四触及两个半月高位,因美国公债价格处于纪录高位,促使寻求收益的投资者专注于股市,尽管经济转弱.对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步行动刺激经济的押注也扶助股市受住涨势,尽管经济数据不佳.

微软(MSFT.O)周四公布的经调整后的获利和营收超过分析师预期,但该公司首次录得季度亏损打压投资者信心,该股收跌1.8%,报30.11美元.

尽管全球经济前景阴云密布,美国第一和第三大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和Baker Hughes Inc (BHI.N)公布的获利均强于预期,因北美以外业务营收增长.

斯伦贝谢收高1%,报69.33美元.Baker Hughes跳升9%,报45.59美元.

施乐(全录,Xerox)(XRX.N)急跌4.4%,报6.87美元,之前该公司下调全年获利预期,因欧洲经济形势严峻.

Kayak Software KYAK.O在Nasdaq市场首日上市,股价飙升27.6%,报33.18美元.Palo Alto Networks (PANW.N)今日也在纽约证交所首日挂牌,股价大涨26.5%,报53.13美元.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,低于67亿股的50日移动均值.

纽约证券交易所下跌股与上涨股之比约为2:1,Nasdaq市场则约为3:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

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