〔中国证券〕易方达等三家基金公司的RQFII产品已上报待批--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透上海7月21日电---中国证券报周六报导,据权威人士透露,继华夏沪深300ETF(83188.HK)周二在港挂牌之后,目前易方达等三家国内基金公司均确认已上报人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.
报导指出,易方达资产管理公司(香港)、嘉实国际资产管理有限公司、南方基金旗下南方东英资产管理有限公司将各有一只A股ETF产品在港上市,跟踪标的分别为中证500指数、MSCI中国A股指数以及富时中国A50指数.不过,由于香港和内地审批规则有所不同,对于三只RQFII产品何时通过,目前尚无时间表.
权威人士介绍,RQFII ETF将采取"种子基金"的方式发行设立,即在基金的初次发行期间,由参与券商"凑齐"一篮子股票后基金即成立,并在交易所上市,从成立到上市只用一周时间.同时,关于RQFII产品的投资额度,需要看外汇管理局的批复.
正在审批的三只基金连同在港上市不久的华夏沪深300ETF,均为证监会批准的第二批RQFII产品.和第一批RQFII产品主要投资于固定收益类标的不同,证监会此前披露新增RQFII的投资额度为500亿元人民币,允许试点机构发行人民币A股ETF产品,投资于A股指数成份股并在香港交易所上市.
目前在港离岸人民币总量从2010年的约700亿元,已经增长为约6,000多亿元.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。