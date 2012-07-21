〔中国证券〕证监会将进一步降低交易手续费,整体降幅约两成--报载

路透上海7月21日电---据中国证券报周六报导,中国证监会相关负责人近日表示,证监会将进一步降低交易手续费,整体降幅约为20%.具体的实施方案正在研究制定之中,预计在9月1日前推出.

该报导引述证监会副主席姚刚的话称,近期证监会出台的一系列政策措施着眼于资本市场长期健康发展,而非急功近利地去调节短期涨跌,不能用"政策救市"的眼光去看待制度建设.市场有它自己的运行规律,证监会不能左右股票指数变化.

自6月1日起,沪深证券交易所整体降低A股市场交易收费标准,降幅为25%;期货交易所降低所有期货交易品种手续费,降幅达30%左右.7月13日,经国家发改委和财政部批准,证券交易监管手续费收费标准降低50%.

对市场上停发新股的声音,姚刚回应称,股指涨跌是境内外多种经济、市场因素的综合反映.从静态的供求关系看,新股扩容的担忧似有道理.从历史看,确实出现过暂停新股发行的情况,但对提振股市没有起到作用,反而被作为"政策市"特征广受诟病,这说明新股发行不是影响股市涨跌重要因素.

他说,市场需要新鲜血液,不把经济活动中最活跃的企业纳入市场,投资者就缺少新的投资机会,缺少分享经济增长的机会.

他还指出,新三板推出不会对A股市场运行造成重大影响,而市场亦不必对国际板推出不必过度解读.目前,各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和沟通,完成这些工作还要一段过程.

中国股市近阶段再现低迷,沪综指.SSEC本周一度创下逾40个月收盘新低,市场所期望的2,132点支撑面临沉重压力.投资界关于政策救市的呼吁渐起.

周五沪综指收报2,168.638点,跌0.74%.(完)