〔中港个股〕中信证券拟以12.52亿美元全购里昂证券,分两步完成(更新版)

(新增公告细节)

* 拟以12.52亿美元全购里昂证券,分两步完成

* 3.1032亿美元购入19.9%股权的交易已完成

* 双方有意在明年6月底前完成余下股权交易

路透上海7月21日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五晚间公告称,拟以12.52亿美元收购法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)旗下里昂证券(CLSA),收购将分两步完成.

公告指出,中信证券旗下子公司中信证券国际先期支付3.1032亿美元以完成里昂证券19.9%股权收购的交割,该部分交易已经完成.之后,在完成后续交易相关的内部及外部审批程序的基础上,以9.4168亿美元完成里昂证券剩余80.1%股权的收购.

公告称,中信证券国际与法国农业信贷全资子公司东方汇理银行签署了里昂证券剩余80.1%股份不可撤销的售股选择权协议.双方有意于2013年6月30日前完成所有买卖程序.

里昂证券是亚洲领先的独立经纪及投资集团,目前在亚洲及伦敦,纽约等地拥有逾1,500名专业人员.2010年和2011年公司分别实现收入7.61亿美元和7.39亿美元,2010年实现净利6,100万美元,去年则亏损1,000万美元.

公告称,此次交易将为中信证券提供独特机会以进军国际股权投资业务.里昂证券于亚太区具有雄厚实力,本次交易将进一步促进公司从中国境内向国际市场引进资本市场产品和服务.

对于法国农业信贷而言,此次交易亦可让其集中精力经营法国本土的零售银行业务.

中信证券一直在寻求海外扩张,在放弃与美国原第五大投行贝尔斯登的合作后,中信证券两年多前又与法国农业信贷洽谈战略合作事宜.中信证券原本计划以3.74亿美元收购法国农业信贷旗下里昂证券和盛富证券(Cheuvreux)各19.9%股权,但今年3月双方宣布,继续洽谈中信证券全购里昂证券事宜,盛富证券收购计划取消.

中信证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)及中国国际金融公司等国内大型券商一直致力于海外扩张.中金公司则积极在美国、欧洲等地设立分公司,而海通证券收购了香港大福证券(0665.HK),现更名为海通国际.(完)