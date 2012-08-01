《中国2012年深交所已发行私募债一览表》--8月1日

路透北京/上海8月1日电---以下为路透整理的中国2012年在深圳证券交易所发行的部分中小企业私募债具体情况:

发行主体 起息日期 规模 期限 票面利率 承销商 附加条款

(亿元人民币) (年)

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深圳市嘉力达实业 6月8日 0.5 3 9.99% 国信证券 第2年末投资者选择权

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深圳市德福莱首饰 6月8日 2 3 9.3% 国信证券 第2年末投资者选择权

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深圳市巨龙科教高技术 6月11日 0.2 1 13.5% 中银证券

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深圳市拓奇实业 6月11日 0.28 1 9.0% 平安证券

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浙江南浔古镇旅游发展 6月11日 0.5 3 8.9% 国信证券 第2年末投资者选择权

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浙江中欣化工股份(一期)6月11日 0.2 2 10% 浙商证券

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北京信威通信技术 6月15日 2 2 9.8% 国开证券

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浙江中欣化工股份(二期)6月15日 0.3 2 9.99% 浙商证券

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北京九恒星科技 6月11日 0.1 1.5 8.5% 中信建投

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无锡高新物流中心 6月11日 2.5 2 9.5% 平安证券

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海宁森德皮革 6月11日 1.5 3 8.1% 国泰君安 第2年末投资者选择权

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浙江富立轴承钢管 6月26日 0.8 3 10.5% 国海证券

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北京鸿仪四方辐射技术 7月16日 0.2 2 8.0% 中信建投 1.5年末投资者选择权

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武汉四方交通物流 7月23日 2 3 8.5% 长江证券

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注: 1.数据来源于承销商,如有新内容路透将及时更新.

中国沪深两大证券交易所2012年5月宣布正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍,期限在一年(含)以上.前两批中小企业私募债品种已于6月8日起陆续推出.

据统计,截至7月23日,共有28只中小企业私募债在两所分别完成发行,募集资金总计36.33亿元人民币,单笔募集规模在1,000万元-2.5亿元间不等.截至目前,共有38家券商获得中小企业私募债承销资格,符合中小企业私募债承销资格条件的券商则达66家.(完)

--整理 林琦/尹嫄婷; 审校 曾祥进

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》