《中国金融分析》连续六周逆回购驰援现成效,短期降准必要性减弱

* 央行连续六周逆回购接济市场,但本周净回笼860亿

* 资金成本显稳态,逆回购调节效果体现

* 降准有必要,但近期实施可能性大大降低

* 逆回购与降准或成为组合型调节工具

作者 刘昕

路透上海8月2日电---中国央行连续六周操作逆回购以"小桶舀水"的方式接济市场,令资金利率渐稳,短期采用降准进行大面积"灌溉"的必要性减弱,而逆回购与降准交替使用或成为央行未来调节市场利率的组合工具.

业内人士表示,在微调政策基调下,央行一直未采用降准措施,而是采用滚动进行逆回购的方式维稳流动性.但从逆回购操作规模和利率上看,央行相对谨慎,市场仍显"紧平衡",但对逆回购依赖性越来越强,逆回购利率对市场利率的指导意义也愈加凸显.

本周央行公开市场仍放开正/逆回购需求,但具体操作延续了此前仅逆回购放水而非正回购抽水的态势.本周共进行了580亿元的七天期逆回购操作,中标利率均持稳在3.35%.当周公开市场净回笼共860亿元人民币.

上海一券商宏观分析师指出,虽然货币市场利率仍居高位,但较前已相对缓和,而且政策出台不宜过于密集.如果通过逆回购的补给能够令流动性"挺得住",降准等政策调节可能会被延后使用,同时也给央行择机的空间.

"短期内央行还是会倾向使用正/逆这样的调节方式,目前经济下滑、结构调整、人民币汇率等情况并不明朗,央行可能更倾向节省使用政策工具,以备未来的不确定性."华泰证券宏观经济研究员张晶称.

北京一银行交易员表示,目前市场中资金相对充裕,唯有下周一例行调整存款准备金时,会存在资金缺口.本周发行的逆回购主要为应对周一的时点性紧张.

而安信证券固定收益分析师景晓达表示,虽然逆回购能提供足够的流动性,但相对经济仍不景气的现状,市场资金利率仍较高,而提振实体经济需要依靠降准等政策获得切实"合理"的资金成本.

"(逆回购利率)3.35%的七天拆款利率把整个利率(体系)都顶起来,包括票据直贴利率都顶在很高的位置上."他并称.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜跌七天涨.市场人士表示,当前市场资金面尚可,然下周一例行存款准备金清算补缴在即,机构继续选择融入七天期资金应对,令供应略显紧张.[ID:nSB1702680]

中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.[ID:nSB1700010]

**降准+逆回购=组合调节工具?**

随着央行连续六周借力逆回购接济资金缺口,市场逐渐从实际需求及心里层面对逆回购产生"成瘾性",因此在资金利率定价上,逆回购利率的影响逐渐增强.在基础货币产生渠道已发生变化的环境下,降准和逆回购或可能成为央行的组合型调节工具.

景晓达并指出,从前高增长的外汇占款令央行的态度以回收流动性为主.但目前外汇占款增长乏力,从未导致央行在以后很长的时间内都需要主动提供流动性.

"从前采用一年期央票(引导利率),但现在央票停发已久,在目前流动性环境下,逆回购有承担利率指引的作用."他并称.

上述券商宏观分析师指出,央行采用逆回购的调节方式有助于实现其"微调"目的,较有主动性和灵活性.但从目前的资金面上看,到底采用微调的手段,还是大面积释放流动性的手段仍存在争议.能够明确的是,交替使用政策性手段和逆回购等手段将成为未来的主线.

上周央行公开市场进行了总额1,450亿元的逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净投放资金460亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 80

(周四) 500

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 1,450

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净回笼 860 (完)

--审校 曾祥进

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