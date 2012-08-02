〔中国政策〕央行酝酿增加银行定期存款档期,利率市场化再前行一步

路透北京8月2日电---三位消息人士周四表示,中国央行正在酝酿调整增加银行定期存款档期,以提高银行存款对储户的粘性以及银行对存款利率定价的自由度,这亦是利率市场化再向前行的一步.

一位接近监管层的消息人士透露,中国央行考虑将原本设定的银行定期存款3、6、12月等六档档期增加至18个档期以上,即一年内改为12档,每个月设为一档,一年以上则设置为4档左右.

"开放存款档期,央行目前还在正式考虑此事可行性,此项提议是两年前光大银行向银行提出的建议.央行可能会在8月召开研讨会并择机发布消息."上述人士透露.

另一位金融业消息人士表示,已听说此事,央行在6月底曾召集各家商业银行零售部负责人探讨过此事,并在一定范围内征询意见.

上述人士并表示,商业银行在开放存款档期后,将采取新的利率计算方式--"差值法"利率计算方式,即1+1<2,1+2<3的方式.

"之前储户在银行存定期存款,只能选择3个月、6个月、1年期等,现在一年内的存款可以按照单月多种选择,比如可以存1个月、5个月等,利息按则按两个单月利息少于一个2月期利息的计算方式,即1+1<2."上述了解情况的消息人士解释说.

截止发稿时,路透尚未联系到央行人士对上述消息予以置评.

中国6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

中国央行调查统计司司长盛松盛近日撰文指出未来中国利率市场化的路径.他建议,中国存款利率的放开宜按照"先长期后短期,先大额后小额"的思路渐进式推进.经过一段时间观察后,下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款、大额协议存款利率的上浮区间.[ID:nSB1670574]

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