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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部代理安徽等五省市233亿元人民币五年期固息地方政府债9:50-10:30招标
  中国航空工业集团20亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承                                              
  福建建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建行主承
  太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),交行主承
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  二、新债上市:
  
  铜川开发投资公司8亿元七年期固息债1280204,票面利率7.50%
  北京经济技术开发区科技型中小企业0.5亿元两年期集合票据1283023,票面利率6.30%
  财政部代理231亿元三年期地方政府债129105,票面利率2.74% 
  神华集团70亿元九个月期超短融011222002,票面利率3.25%
  中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228001,票面利率3.50%
  南方航空集团18亿元九个月期超短融011227001,票面利率3.50%
  阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041256027,票面利率5.10%
  紫江企业(600210.SS)4亿元一年期短融041253041,票面利率4.29%
  深圳茂业商厦8亿元一年期短融041253042,票面利率4.29%
  横店集团15亿元一年期短融041253040,票面利率3.99%
  电信科技技术研究院9亿元一年期短融041264019,票面利率3.99%
  浙江铁路投资集团5亿元一年期短融041259046,票面利率3.99%
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  三、缴款:  
  
  财政部301.2亿元七年期续发国债120007,发行价101.87元
  财政部186.26亿元三年期储蓄国债121709,票面利率4.76%
  财政部120亿元五年期储蓄国债121710,票面利率5.32%
  扬州城建控股集团12亿元七年期固息债1280216,票面利率6.30%
  深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融
  重庆市农业投资集团5亿元一年期短融
  珠海联邦制药6亿元一年期短融
  东北轻合金1亿元一年期短融
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  四、还本付息:

  三亚凤凰机场7亿元一年期短融1181338到期兑付,票面利率6.90%
  三花控股集团5亿元一年期短融1181339到期兑付,票面利率6.41%
  江苏金桥盐化集团5亿元一年期融资1181340到期兑付,票面利率7.04%
  上海电气总公司30亿元一年期短融1181341到期兑付,票面利率5.64%
  广发银行16亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081901付息,票面利率6.30%
  广发银行7亿元10年期浮息(一年定存基准)发行人选择权(5+5)次级债081902付息,基本利差2.00%
  国家开发银行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100219付息,基本利差0.38%
  进出口银行131.3亿元五年期固息债100304付息,票面利率2.95%
  上海杨浦城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080081付息,票面利率4.95%
  上海杨浦城投3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)付息,基本利差1.90%
  天津医药集团10亿元三年期中票1082125付息,票面利率3.80%
  天津医药集团5亿元三年期中票1082126付息,票面利率3.80%
  进出口行200亿元三年期浮息债(一年定存基准)110313付息,基本利差0.91%
  浙江海正集团3亿元五年期中票1182210付息,票面利率6.63%
  国开行300亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债0302130付息,票面利率4.07%
  铁道部50亿元15年期固息债058022付息,票面利率4.85%
  北方联合电力公司20亿元10年期固息债058023付息,票面利率5.02%
  财政部280亿元30年期固息国债100023付息,票面利率3.96%
  攀枝花国资6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080083付息,票面利率5.41%
  农业发展银行200亿元三年期固息债110413付息,票面利率4.50%
  潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)14亿元五年期中票1182211付息,票面利率5.65%
  江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010付息,基本利差3.10
  江西高速公路投资集团15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息,票面利率5.49%
  财政部260亿元七年期固息国债090017付息,票面利率3.15%
  农发行180亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090411付息,基本利差0.25%
  中国人民银行850亿元三年期央票1001065付息,票面利率2.65%
  国开行300亿元五年期固息债100220付息,票面利率3.06%
  北京经济技术投资开发总公司5亿元三年期中票1082127付息,票面利率3.80%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
 
  --证监会有关部门负责人表示,证监会将继续加快QFII(合格境外机构投资者)资格审批,积极
与相关部门协商增加QFII运作便利,加强投资运作监管,吸引更多境外长期资金进入境内资本市场. 

  --中国证券报周一报导,转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士
指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入.

  --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI)          (6月为-2.1%)
                     7月居民消费价格指数(CPI)        (6月为2.2%)
                     1-7月城镇固定资产投资           (1-6月为20.4%)
                     7月社会消费品零售总额           (6月为13.7%)
                     7月工业增加值                   (6月为9.5%)
                     7月房地产投资和销售情况月度报告 

     国家海关8/10公布7月进出口贸易数据               (6月贸易顺差317.3亿美元)

     国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
               8/27公布1-7月规模以上工业企业利润     
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/冉莹; 审校 刘昕/边竞

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