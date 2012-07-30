《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理安徽等五省市233亿元人民币五年期固息地方政府债9:50-10:30招标 中国航空工业集团20亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承 福建建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建行主承 太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),交行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 铜川开发投资公司8亿元七年期固息债1280204,票面利率7.50% 北京经济技术开发区科技型中小企业0.5亿元两年期集合票据1283023,票面利率6.30% 财政部代理231亿元三年期地方政府债129105,票面利率2.74% 神华集团70亿元九个月期超短融011222002,票面利率3.25% 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228001,票面利率3.50% 南方航空集团18亿元九个月期超短融011227001,票面利率3.50% 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041256027,票面利率5.10% 紫江企业(600210.SS)4亿元一年期短融041253041,票面利率4.29% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041253042,票面利率4.29% 横店集团15亿元一年期短融041253040,票面利率3.99% 电信科技技术研究院9亿元一年期短融041264019,票面利率3.99% 浙江铁路投资集团5亿元一年期短融041259046,票面利率3.99% ============================================================================== 三、缴款: 财政部301.2亿元七年期续发国债120007,发行价101.87元 财政部186.26亿元三年期储蓄国债121709,票面利率4.76% 财政部120亿元五年期储蓄国债121710,票面利率5.32% 扬州城建控股集团12亿元七年期固息债1280216,票面利率6.30% 深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融 重庆市农业投资集团5亿元一年期短融 珠海联邦制药6亿元一年期短融 东北轻合金1亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 三亚凤凰机场7亿元一年期短融1181338到期兑付,票面利率6.90% 三花控股集团5亿元一年期短融1181339到期兑付,票面利率6.41% 江苏金桥盐化集团5亿元一年期融资1181340到期兑付,票面利率7.04% 上海电气总公司30亿元一年期短融1181341到期兑付,票面利率5.64% 广发银行16亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081901付息,票面利率6.30% 广发银行7亿元10年期浮息(一年定存基准)发行人选择权(5+5)次级债081902付息,基本利差2.00% 国家开发银行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100219付息,基本利差0.38% 进出口银行131.3亿元五年期固息债100304付息,票面利率2.95% 上海杨浦城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080081付息,票面利率4.95% 上海杨浦城投3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)付息,基本利差1.90% 天津医药集团10亿元三年期中票1082125付息,票面利率3.80% 天津医药集团5亿元三年期中票1082126付息,票面利率3.80% 进出口行200亿元三年期浮息债(一年定存基准)110313付息,基本利差0.91% 浙江海正集团3亿元五年期中票1182210付息,票面利率6.63% 国开行300亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债0302130付息,票面利率4.07% 铁道部50亿元15年期固息债058022付息,票面利率4.85% 北方联合电力公司20亿元10年期固息债058023付息,票面利率5.02% 财政部280亿元30年期固息国债100023付息,票面利率3.96% 攀枝花国资6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080083付息,票面利率5.41% 农业发展银行200亿元三年期固息债110413付息,票面利率4.50% 潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)14亿元五年期中票1182211付息,票面利率5.65% 江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010付息,基本利差3.10 江西高速公路投资集团15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息,票面利率5.49% 财政部260亿元七年期固息国债090017付息,票面利率3.15% 农发行180亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090411付息,基本利差0.25% 中国人民银行850亿元三年期央票1001065付息,票面利率2.65% 国开行300亿元五年期固息债100220付息,票面利率3.06% 北京经济技术投资开发总公司5亿元三年期中票1082127付息,票面利率3.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会有关部门负责人表示,证监会将继续加快QFII(合格境外机构投资者)资格审批,积极 与相关部门协商增加QFII运作便利,加强投资运作监管,吸引更多境外长期资金进入境内资本市场. --中国证券报周一报导,转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士 指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入. --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/冉莹; 审校 刘昕/边竞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。