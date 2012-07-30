《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部代理安徽等五省市233亿元人民币五年期固息地方政府债9:50-10:30招标 中国航空工业集团20亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和兴业银行主承 福建建工集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),建行主承 太原煤炭气化集团8.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),交行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 铜川开发投资公司8亿元七年期固息债1280204,票面利率7.50% 北京经济技术开发区科技型中小企业0.5亿元两年期集合票据1283023,票面利率6.30% 财政部代理231亿元三年期地方政府债129105,票面利率2.74% 神华集团70亿元九个月期超短融011222002,票面利率3.25% 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融011228001,票面利率3.50% 南方航空集团18亿元九个月期超短融011227001,票面利率3.50% 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041256027,票面利率5.10% 紫江企业( 600210.SS )4亿元一年期短融041253041,票面利率4.29% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041253042,票面利率4.29% 横店集团15亿元一年期短融041253040,票面利率3.99% 电信科技技术研究院9亿元一年期短融041264019,票面利率3.99% 浙江铁路投资集团5亿元一年期短融041259046,票面利率3.99% ============================================================================== 三、缴款: 财政部301.2亿元七年期续发国债120007,发行价101.87元 财政部186.26亿元三年期储蓄国债121709,票面利率4.76% 财政部120亿元五年期储蓄国债121710,票面利率5.32% 扬州城建控股集团12亿元七年期固息债1280216,票面利率6.30% 深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融 重庆市农业投资集团5亿元一年期短融 珠海联邦制药6亿元一年期短融 东北轻合金1亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 三亚凤凰机场7亿元一年期短融1181338到期兑付,票面利率6.90% 三花控股集团5亿元一年期短融1181339到期兑付,票面利率6.41% 江苏金桥盐化集团5亿元一年期融资1181340到期兑付,票面利率7.04% 上海电气总公司30亿元一年期短融1181341到期兑付,票面利率5.64% 广发银行16亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081901付息,票面利率6.30% 广发银行7亿元10年期浮息(一年定存基准)发行人选择权(5+5)次级债081902付息,基本利差2.00% 国家开发银行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100219付息,基本利差0.38% 进出口银行131.3亿元五年期固息债100304付息,票面利率2.95% 上海杨浦城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080081付息,票面利率4.95% 上海杨浦城投3亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)付息,基本利差1.90% 天津医药集团10亿元三年期中票1082125付息,票面利率3.80% 天津医药集团5亿元三年期中票1082126付息,票面利率3.80% 进出口行200亿元三年期浮息债(一年定存基准)110313付息,基本利差0.91% 浙江海正集团3亿元五年期中票1182210付息,票面利率6.63% 国开行300亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债0302130付息,票面利率4.07% 铁道部50亿元15年期固息债058022付息,票面利率4.85% 北方联合电力公司20亿元10年期固息债058023付息,票面利率5.02% 财政部280亿元30年期固息国债100023付息,票面利率3.96% 攀枝花国资6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080083付息,票面利率5.41% 农业发展银行200亿元三年期固息债110413付息,票面利率4.50% 潍柴动力( 000338.SZ )( 2338.HK )14亿元五年期中票1182211付息,票面利率5.65% 江苏中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010付息,基本利差3.10 江西高速公路投资集团15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息,票面利率5.49% 财政部260亿元七年期固息国债090017付息,票面利率3.15% 农发行180亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090411付息,基本利差0.25% 中国人民银行850亿元三年期央票1001065付息,票面利率2.65% 国开行300亿元五年期固息债100220付息,票面利率3.06% 北京经济技术投资开发总公司5亿元三年期中票1082127付息,票面利率3.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --证监会有关部门负责人表示,证监会将继续加快QFII(合格境外机构投资者)资格审批,积极 与相关部门协商增加QFII运作便利,加强投资运作监管,吸引更多境外长期资金进入境内资本市场. --中国证券报周一报导,转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士 指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入. --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/冉莹; 审校 刘昕/边竞