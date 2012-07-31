〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比降至79.4%

* 未来三个月股票建议配比回落至79.4%

* 谨慎气氛浓厚,但少数基金经理考虑抄底

* 周期板块建议配比上升

作者 林琦

路透上海7月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回落至79.4%,上月为80%.国内经济前景不明以及A股市场疲弱不堪,令基金经理谨慎气氛越来越浓厚,不过少数基金经理已开始考虑抄底机会.

本次共有九位基金经理参与调查,本月债券建议配比降至11.8%,上月为14.5%;而现金建议配比则升至8.8%,上月为5.5%.

"经济在未来仍将下降,政策可能低于预期,股市在业绩压力下难有表现,"华南一位基金经理指出.

不过上海的一位基金经理认为,经济、政策、流动性、盈利目前都处于由坏转好的拐点时期,"我们无法精确地判断转过这个弯需要多长时间,但我们可以比较确定地认为这个拐弯已看得到了."

二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低.不过最近公布的数据,例如7月汇丰制造业PMI初值升至五个月高位,6月规模以上工业企业利润降幅缩窄,都发出国内经济企稳的新讯号.

尽管市场对于下半年降息及降低存款准备金率仍有较强预期,但有基金经理指出,若要挽救目前股市的困境,货币政策效用已不大,需要财政政策发挥更大作用,例如加大基础建设投资、结构性减税等.

中国股市沪综指.SSEC上周已跌破2,132点的中期支撑位,创下三年多以来的新低.周二早盘报2,108.459点,跌0.07%.

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,300点,较上月调查时的2,400点下降.不过该预测值较大盘目前位置高出9%,而且有五位基金经理预测值在2,300点以上,仅有一位预测三个月后大盘仅在2,000点.

**周期板块配置上升**

在行业配置方面,金属,机械,能源,交通基建等周期板块的建议配置比例有所上升.这意味着在大盘整体疲弱之际,基金经理有意向进行部分调仓,重点是经济一旦反弹后将明显受益的周期板块.

能源板块本月调查的建议持仓比例为8.1%,上月为7.3%;金属的建议持仓比例亦由上月的7.0%提高至7.3%.

近期相当抗跌的消费类股建议持仓配比有所下降,本月值为19.4%;而受近期一些大城市限购汽车政策影响,汽车板块的建议持仓配比亦由上月的7.6%下降至6.2%.

上海一位基金经理认为,不管国内经济已经或即将企稳,地产、券商等早周期板块已有所表现.下半年,地产、券商、工程机械及水泥、煤炭等板块可能更有机会.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 95 80 85 30 90 80 80 95 79.4

债券 20 0 6 0 50 5 10 15 0 11.8

现金 0 5 14 15 20 5 10 5 5 8.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月

股票 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5

债券 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3

现金 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 + + 0 + - 0 - 0 +

债券 - - 0 - + 0 + 0 -

现金 0 0 0 + + 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,300 2,300 2,200 2,500 2,000 2,300 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 0 6 10 5 10 5 10 5

消费 20 20 20 0 40 15 35 20 5

电子技术 10 10 6 0 5 5 10 5 10

金融服务 20 10 18 20 15 15 10 25 20

金属及产品 5 10 6 10 0 5 0 10 20

房地产 10 10 8 20 20 10 0 15 15

交通及基础设施 5 10 8 0 0 5 10 0 0

能源 10 15 8 15 5 10 0 0 10

机械 10 10 15 25 10 10 15 5 15

其他: 5 5 5 0 0 15 15 10 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月

汽车 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8

消费 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9

电子技术 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1

金融服务 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6

金属 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1

房地产 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8

交通及基建 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0

能源 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5

机械 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1

其它 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 (完)