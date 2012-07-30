〔中国股市〕沪综指收跌至近41个月新低,受B股和ST股重挫拖累

路透北京7月30日电---中国股市沪综指周一收跌至近41个月收盘新低,退市恐慌令B股重挫,盘中跌幅一度超过7%;ST股则因证交所新规遭集体打压,拖累大盘下行.分析人士指出,在政策预期难兑现的情况下,大盘还将维持震荡下行走势.

沪综指.SSEC收报2,109.914点,跌18.851点,或0.89%,上次收盘低点为2009年3月3日的2,071点.今日上海A股成交额萎缩至421亿元人民币,上周五为466亿元.

"今天市场还是受到B股以及ST板块的拖累.一个是闽灿坤B以及由此引发的退市恐慌,另一个就是上周五上交所的新规."东北证券策略分析师杜长春表示,创业板受到业绩以及估值等因素影响,跌幅也较大.

厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周一连续第六个交易日跌停,报0.55港元,其股价已逾10日低于1元人民币面值,即将面临退市风险.

B股指数.SSEB收跌5.64%,报205.225,华电B(900937.SS)跌停,报0.222美元.

中国上海证券交易所上周五稍晚发布征求意见稿称,拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.[ID:nSB1694002]

受此消息影响,ST板块明显下跌,大面积收报跌停.

杜长春认为,因政策预期难以兑现,估值压力依然存在,料大盘短期内将维持震荡下行趋势.

沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,365点,跌0.16%,成交量为321,608手.(完)

--发稿 宿泱韫/苏丹; 审校 曾祥进

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